内地医院争设「国际部」吸金 收费贵数倍仍需求旺盛 专家料行业走向双轨制

一股「开设国际医疗部」的浪潮正加速席卷内地公立医院，与传统认知中只有一线城市医院才开设的「特需服务」不同，如今四五线县城的医院也陆续挂上了「国际部」的招牌，一个愿意且能够付费的市场正在形成。分析指出，该现象本质上是医疗资源市场化与医院经营压力共同作用的结果，国际部成为公立医院「增收提效」的重要抓手，亦是公立医院在财政约束与医疗市场分层背景下的一种经营结构调整，料未来医疗行业可能形成一种分层化、保险化、服务化的业态。

国际医疗部并非新事物，上世纪七八十年代初期，内地部分口岸城市的医院就有国际部，专为外籍人士提供医疗服务，但在很长一段时间里，公立医院国际部数量并不多。只是近几年，各地医院的国际部如雨后春笋般涌现，如安徽、海南保亭这些县级医院，都开设了国际部。据粗略统计，过去一年全国有逾20间公立医院先后设立「国际医疗部」，覆盖北京、上海、广东等一线城市以及部分内陆城市，而国际部并不是为了外国人而开设的，更多的中产家庭开始选择在三甲医院的国际部就医，以便在确保医生质素的同时享受更好的服务。

可脱离公立体系 添额外收入

内地一间三甲医院院长向内媒透露，公立医院国际部可以脱离于公立体系之外，提供营利性医疗服务，为公立医院带来一笔额外收入，如北京协和医院国际部需求旺盛，年均收入增速高达20%，特需板块正从「锦上添花」变为重要的收入支柱。他又指，国际部的本质是不走医保通道，也不受政府定价管控，医院可以自主定价，收费标准相比普通部高出很多。

这种区别直观体现在挂号费上，有患者向记者透露，以北京同仁医院眼科为例，普通部的挂号费通常是100元（人民币，下同），而国际部则是300元，手术费用则视乎使用材料，而部分在三甲医院不能使用的人体材料可在该院国际部手术中使用，收费则大致在普通部的4倍。

患者透露，操刀医生大多数都在三甲医院内就职，惟公立医院时常面临「一床难求」，抑或手术排期时间颇长等特点，入住国际部则大大减少等待时间，一晚床位费约4000元左右，且部分商业医保可报销。

专家：外企高管等存在明显需求

经济学家宋清辉表示，公立医院国际部的扩容令高端医疗险的使用可能性增加，不再只局限于外资医院、海外就医等方面。他又指，近年来包括外企高管、高净值人群、商业保险客户及国际患者，对更优质服务、私密空间和国际化诊疗体验存在明显需求。

宋清辉认为，公立医院正在逐步形成基础医疗、高端医疗并行的双轨制结构，普通门诊承担普惠医疗与医保服务功能，强调效率与覆盖；国际部、特需医疗则更偏向市场化服务，强调体验、时间与个性化诊疗。他认为，两者在价格体系、服务流程乃至患者群体上均出现明显分化，未来竞争不仅是医院之间的竞争，更是不同医疗层级、支付体系与服务模式之间的竞争。若监管平衡不足，公立医院可能逐渐呈现公益属性保底、市场化服务盈利的混合模式。