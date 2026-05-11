中银人寿新App对接手机银行平台 将健康管理融合保费奖赏

中银人寿宣布，推出全新「中银人寿App」，为全港首个与中银香港手机银行无缝对接的保单管理平台。该程式采用多重认证技术，客户除可通过生物认证外，亦可经中银手机银行单一登入。

可透过程式提交理赔申请

该App透过内置的即时通知功能，客户可实时接收保单周年通知、缴费提示、期满通知及理赔进度等资讯；随时查阅名下所有有效保单，并自助办理更新保单联络资料、更改保单选项及提取保单价值等操作；以及透过程式提交理赔申请。

除了核心的保单管理服务外，该App更将健康管理融合保费奖赏。客户若同时为中银人寿「大家减龄」奖赏计划会员，可透过完成简单任务去累积动能，解锁减龄大道上的宝箱赚取「一O币」。累积的「一O币」可兑换「保费支付券」，并存入「中银人寿App」内的保费支付券户口，用作缴付合资格保单的应缴保费及征费。

此外，新程式更提供贴心辅助支援，包括医疗支援、常用表格下载及24小时紧急救援资讯等。若遇到问题，客户亦可通过程式即时联络网上客服。