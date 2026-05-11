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HKTVmall及顺丰征燃油附加费 百佳惠康等设包装处理费 即睇各网购平台收费

商业创科
更新时间：09:36 2026-05-11 HKT
发布时间：09:36 2026-05-11 HKT

受中东局势影响，国际原油价格自2月底以来急剧攀升，本港部分商家相继调整收费机制，其中香港科技探索（1137）旗下网购平台HKTVmall明确收取燃油附加费每单0.9元，顺丰香港亦对非月结客户上调本地件燃油附加费1元。网民对此反应不一，有分析认为，当前局势下增收燃油附加费无可厚非。

记者梳理本港主要超市送货服务收费情况发现，连锁超市如惠康、百佳，以及外卖平台Foodpanda旗下的超市服务pandamart，暂未直接标注「燃油附加费」。不过，惠康及pandamart均收取1元包装处理费，百佳则为2元。由内地电商平台京东（9618）收购的佳宝超市，暂时仍未作出附加费调整，亦毋须收取包装费。

各网购平台收费
平台 价格 标注
HKTVmall 0.9元

燃油附加费
顺丰香港 1元
惠康 1元

包装处理费
pandamart 1元
百佳 2元

HKTVmall每单收0.9元燃油附加费

相比之下，HKTVmall则明确增收「燃油附加费」，该公司发言人回应本报查询时表示，现时每张订单收取的1.9元费用中，0.9元为燃油附加费，1元为胶袋征费，其中燃油附加费是因应近期油价上升推出的阶段性费用，会视乎情况适时调整；而1元的胶袋征费则为长期实施的措施。

对于新增的燃油附加费，网民反应不一。有人认为「只0.9元已经算好好」；亦有人表示「网购公司收燃油附加费，都系第一次听」，并指「无收过任何email通知」。据营运数据披露，HKTVmall电子商贸业务过去数月平均每日定单数量约5万单，以每单0.9元计算，每日燃油附加费收入为约4.5万元。

李兆波：未造成显著负担

经济学者李兆波分析认为，零售行业整体利润空间有限，当前油价高企，尽管有政府相关补贴，商户增收燃油附加费以缓解部分成本压力，实属无伤大雅，从消费者角度而言，0.9元也未造成显著负担。他指出，目前部分超市以「全面减价」为宣传口号，但实际操作中可能存在部分货品未降价的情况。他形容价格与收费调整更像一场市场策略博弈，具体策略需视市场动态而定。

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