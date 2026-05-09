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DELL获特朗普力撑 股价飙14%创历史新高 创办人曾捐逾480亿予政府项目 

商业创科
更新时间：16:26 2026-05-09 HKT
发布时间：16:26 2026-05-09 HKT

受惠美国总统特朗普（Donald Trump）发声力撑，DELL科技（DELL）周五股价盘中一度狂飙14.6%，高见263.99美元创历史新高，其后收盘升幅收窄至约13%。除政治因素带动外，大行亦看好DELL在AI伺服器市场的统治地位，相继上调目标价。

特朗普公开呼吁买DELL 

综合媒体报道，特朗普周五在白宫举行的母亲节庆祝活动上，公开呼吁美国民众购买DELL产品，直言「去买一台DELL电脑吧！它们很棒（Go out and buy a Dell! They're great）。」此番言论随即点燃资金热情，带动DELL股价大幅抽升。

资料显示，DELL创办人Michael Dell及其妻子名下基金会，曾于去年12月向一个名为「特朗普账户」捐赠高达62.5亿美元（约487.5亿港元），这是一个针对儿童的联邦财富累积项目。市场分析指，此重大慈善举措反映DELL创办人与特朗普政府之间密切关系。

代理式AI涌现新需求 获大行唱好

除政治因素带动外，DELL亦受惠于AI伺服器及基础设施市场的主导地位。瑞穗分析师Vijay Rakesh发表报告，将DELL目标价由215美元上调至260美元，并维持「增持」评级。

另一方面，美国银行分析师Wamsi Mohan日前亦上调DELL目标价至246美元。他解释，随着「代理式人工智能（Agentic AI）」兴起，将带动对需要大量算力资源的硬件产品涌现新一轮需求。他指出，代理式AI将独立的推理事件转化为一系列工作流程，从而增加每个任务的推理事件数量，这种转变将令DELL能在AI伺服器市场中占据重要份额。

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