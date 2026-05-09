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英特尔据报与苹果达成初步合作协议 为特朗普大力引荐成果

商业创科
更新时间：15:24 2026-05-09 HKT
发布时间：15:24 2026-05-09 HKT

据报英特尔（INTC）与苹果公司（AAPL）达成晶片制造初步协议，英特尔将代工制造部分用苹果产品的晶片。英特尔周五收市大升13.9%，苹果则升2%。

密集洽判长达一年多

《华尔街日报》引述知情人士报道，两家公司已进行了长达一年多的密集洽判，并于近几个月敲定了正式协议。不过，目前尚未清楚英特尔将为哪些苹果产品代工晶片。苹果公司每年的iPhone出货量超过2亿部，iPad和Mac电脑的出货量也达数百万台。

报道又指，去年特朗普政府动用近90亿美元的联邦拨款入股英特尔，令美国政府拥有英特尔10%的股份，是促使苹果公司与其开展合作的关键。知情人士透露，美国总统特朗普曾在白宫的一次会议上，亲自向苹果行政总裁库克大力引荐英特尔。

部分知情人士透露，过去一年间，美国商务部长卢特尼克(Howard Lutnick)频繁会见多位科技巨头高管，试图游说他们与英特尔开展业务合作，包括苹果库克、首富马斯克以及英伟达黄仁勋。随著今次与苹果公司达成协议，英特尔现已跟这三间科技巨头全数有合作关系。
 

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