网店滥用AI大搞「情感勒索」 虚构50年老匠退休 伪造店舖全毁博同情  学者警告极易中招

据美国广播公司新闻网（ABC News）报道，越来越多网上商户利用AI生成逼真图片及影片，将自己包装成面临结业的弱势小商户或老工匠，借此博取同情并以高价兜售劣质产品。有学者警告，AI技术令造假成本大减，消费者在社交媒体上极易因一时冲动而中招。

老工匠结业全属AI虚构

ABC News一项调查发现，越来越多网上零售商正利用AI生成的图像和影片将自己塑造成运气不佳的工匠或急需支持的小企业主，从而欺骗消费者，借此以高价出售劣质产品，当中涵盖服装、珠宝以至灯饰等领域。

来自美国的音乐人Denny Svehla分享其受骗经历，他最初看到一则网上广告，一名自称自1973年起手工制作鸭舌帽的老工匠宣布即将退休结业，急需清仓。出于同情及自身经营小生意的感同身受，他决定购买并额外给予小费。

不过，他其后发现这批标榜「手工制作」的帽子全数由中国发货，收到实物后更发现质素低劣。事实上，涉事网店只是众多利用AI技术伪装成结业小店的其中一例，另外最少有三间类似产品的网店亦以相似的退休清仓为由向消费者进行推销。

称自己为1973年起手工制作鸭舌帽的老工匠

生成虚假灾情 情感勒索

除了伪造工匠身份，有网店更利用AI生成灾情画面大打「悲情牌」。一家声称位于纽约的服装零售商，分享一张被砸碎玻璃及拉起警察封锁线的AI生成受损店舖照片，声称店舖被彻底摧毁，多年心血付诸流水，无奈举行清仓大拍卖。然而，该店并未列出具体纽约地址，且图片检测工具显示该照片完全由AI生成。

另一间声称在纽约经营二十年的灯饰店，亦发布由AI合成的中年男女摆档照片，宣布结业清货，并为剩余库存提供巨额折扣。惟记者实地考察发现，该地址位于多间奢侈品牌之间，根本不存在该灯饰店，网站亦在数周后关闭。

由AI合成的中年男女摆档照片，宣布结业清货

专家吁消费者提防冲动购物

对于这类新型骗局，芝加哥大学电脑科学副教授Marshini Chetty指出，AI技术的巨大进步，使人们更容易快速创建出具有说服力的网站，甚至能骗过最精明的网购族。不法分子能利用AI大规模地生成极度逼真的媒体内容、虚假评论及客户见证。

Chetty指出，这类诈骗网站大多活跃于TikTok或YouTube等社交平台，因为消费者在社交媒体上经常容易分心，更有可能冲动购物。她亦表示，几年前这类AI影片可能比较容易被识破，但如今就连专家有时也很难分辨真伪。