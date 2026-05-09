券商跨界开Cafe打「亲民牌」 会员饮咖啡最平12元 议员：凸显定位差异具协同效应

本地券商开店添新意，开始尝试将咖啡文化与金融服务结合，推出「Cafe+券商」模式，继去年9月长桥证券于尖沙咀开设占地逾8500方呎的「Longbridge Cafe」后，富途证券于上月在铜锣湾开设「富途牛牛Cafe」。不过，有市场人士分析指，Cafe虽然可为券商宣传，以增强品牌亲民软性形象，但难以普遍被本地中小券商仿效。

证券商协会永远名誉会长陈柏楠向《星岛》指出，此模式目前仅属个别网络券商的尝试，从实际功能看， Cafe本质上是线下广告宣传，具体而言Cafe选址多在尖沙咀、铜锣湾等有高人流的旅游区，让游客或途人记住品牌，达到品牌建设效果，即使最终只有小量游客成功开户，对券商来说也属额外奖励。他估计，券商的咖啡店业绩或难对券商整体营收作出贡献，但能弱化「纯开户工具」的商业感，增强品牌亲民软性形象。

参考私银做法引发话题

立法会金融服务界议员李惟宏指出，此模式本质上并非完全崭新概念，过去不少金融机构已在营业场所设置舒适区域，让客户透过饮杯咖啡轻松交流，甚至安排客户经理在更放松的环境中提供专业建议，该模式的确有助提升券商的客户服务与讯息传递，继而能为券商开户、交易等核心业务带来潜在协同效应。

另有市场人士表示，「Cafe+券商」模式参考了以前私人银行的做法，让客户进门就有咖啡、茶饮，本质上是一种跨界销售策略，类似建行开冰室和UNIQLO楼上卖咖啡，即用轻松的生活场景吸引客户停留，再过度到金融服务。不过，该人士亦直言，「Cafe+券商」可能是个好概念、好话题，甚至能引发话题传播，但能否吸引更多新客户开户，则需观望。

租金高昂细行难仿效

然而这种模式会否被广泛模仿？陈柏楠指，券商开设Cafe料属个别事件，对中小券商而言，开设实体咖啡馆缺乏可行性，即使当前香港舖租较高峰期回落，核心地段租金仍属高昂，将加重运营成本，且传统券商开地舖本为服务本地街坊，与互联网券商瞄准流动游客做宣传的定位截然不同。李惟宏指出，暂时未见全行业形成此趋势，更多是券商基于自身定位的选择。

被问及「Cafe+券商」会否加剧市场竞争，李惟宏表示，短期内未必会立刻分流其他券商的现有客户，但长期而言，它将进一步凸显各间券商的定位差异。他期望，除了券商自身寻找定位外，政府可透过优化IPO机制、加强中小企融资配套、提供更多宣传与资助等，让不同定位的券商均能可持续发展。陈柏楠则说，当头部网络券商持续高调投入品牌建设，随着公众认知度快速提升，有机会令其他中小型券商在用户心中更加「失色」。

富途早前在铜锣湾开设实体咖啡店，会员饮咖啡最低12元。

富途会员享咖啡半价

富途证券回应本报查询时则表示，「富途牛牛Cafe」是实体服务的延伸，旨在将投资理财自然融入用户的日常生活场景，并希望以优惠价格的咖啡回馈用户支持，其中牛牛会员可享一世咖啡半价优惠，咖啡最低只需12元（V1及以上会员适用）。富途续指，对拓展实体服务据点持积极开放态度，将因应营运情况、市场需求及用户反馈灵活调整策略。

Longbridge Cafe去年11月在尖沙咀开业。

长桥拟两年开8咖啡店

Longbridge Cafe去年开幕时，长桥证券管理层曾表示，开设该门店是希望回馈客户信任，带来更好服务和体验，不同门店会融入当地或区域本身特性，未来两年会开设至少8间咖啡店，将会覆盖商业核心地区。另外，据报长桥证券最近已承租荃湾众安街一个地舖，该店舖已围上「Longbridge Cafe」广告板及正在装修当中，估计该店舖将是延续「Cafe+券商」模式新店舖。