AI掀通缩效应 Cathie Wood料未来半年CPI回落幅度出乎预期

方舟投资（ARK Invest）创办人兼行政总裁Cathie Wood发文称，近期国际油价持续攀升，惟美国国债殖利率曲线仍持续趋平。此反常现象意味债券市场正反映一股更强大的力量，即AI及科技创新所带来的通缩效应。她预期，未来6至9个月内通胀回落幅度或会令市场大跌眼镜，届时将对息口走势及长存续期股票产生深远的利好影响。

殖利率曲线趋平反传统

Wood发文指出，目前市场数据中最值得关注的信号之一，是尽管过去三个月油价显著上涨，殖利率曲线却持续趋平。她解释，在传统周期中，若联储局对能源冲击采取货币化宽松政策，殖利率曲线理应陡峭化，而非趋平。而本轮能源冲击并未得到联储局的货币化宽松支持。

AI成本急降助控通胀

Wood认为，债券市场可能已开始提前定价一股影响更为深远的力量：AI及科技带动的社会生产力提升，所带来的通缩效应。她指出，目前训练AI模型的成本正在大幅下降，而模型推理成本的降幅甚至更为迅猛。与此同时，官方数据背后的生产力增速似乎正在加快，而单位劳工成本则保持在极低水平。

市场过度忧虑关税及赤字

她表示，现时市场的论述大多集中在关税、财政赤字以及结构性高通胀等风险上。然而，深层市场信号越来越强烈地表明，由科技创新驱动的去通胀力量正在积聚动能。

因此，她预测，未来6至9个月通胀数据大概率会低于市场预期。若预测准确，将对未来的利率走势及长存续期股票带来深远影响。她提醒，回顾历史，市场往往会低估技术创新重塑宏观经济环境的速度与幅度。