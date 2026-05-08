英伟达晶片走私案揭露 经泰国转运到中国 阿里否认是最终客户之一

美国司法部今年3月起诉超微（SMCI）共同创办人及其他两名被告，涉嫌利用伺服器走私英伟达（NVDA）晶片。据报走私路径是透过位于泰国的公司转运到中国，阿里巴巴（9988）是最终客户之一，阿里巴巴回应指，从未参与任何涉嫌走私活动。

涉参与走私东南亚公司 总部位于曼谷

《彭博》引述消息人士指，英伟达晶片走私案案情披露，超微共同创办人与一间东南亚公司以及多个第三方合作，将搭载英伟达GPU的伺服器转运到中国。

报道指起诉书称为「Company-1」的东南亚公司，是总部位于曼谷的OBON Corp，在售予OBON Corp价值约25亿美元（约195亿港元）的伺服器中，有部分伺服器流向阿里。

OBON Corp在泰国发展Siam AI云端服务，并成为英伟达官方云端合作伙伴认证。黄仁勋曾于2024年12月出席活动，与Siam AI执行长Ratanaphon Wongnapachant进行对谈。

起诉书披露，OBON Corp曾是超微大客户之一，于2024年6月为超微贡献近1亿元收入。

阿里回应指与相关公司无业务来往 未参与所谓走私活动

阿里回应指从未参与任何走私活动，强调与超微、OBON Corp及起诉书提及的第三方均没有业务往来，旗下数据中心亦从未使用过任何受限制的英伟达晶片。

英伟达发言人表示，公司生态系统各合作伙伴，必须在各层面严格遵守相关规定。英伟达又指其尽职调查工作已成功将企图走私人士绳之于法，未来将继续与政府合作严格执法。