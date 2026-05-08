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Anthropic拟以近万亿估值进行融资 首季收入用量暴增80倍

商业创科
更新时间：14:49 2026-05-08 HKT
发布时间：14:49 2026-05-08 HKT

据报Anthropic正计划今年季融资数百亿美元，新一轮融资估值近1万亿美元，估值已超越竞争对手OpenAI。

今年新一轮融资 集资额最多500亿美元

Anthropic在今年2月时估值已达3,800亿美元，吸引Dragoneer、General Catalyst及Lightspeed Venture Partners等知名机构的兴趣。英国《金融时报》报道，Anthropic考虑今年夏季启动新一轮融资，集资规模多达500亿美元。

新一轮融资，有望令Anthropic估值逼近1万亿美元大关，超越主要对手OpenAI。OpenAI今年3月完成1,220亿美元融资，估值达8,520亿美元。

据报今次集资所得，主要用作扩充算力基础设施规模。算力供应紧张已成为AI巨头发展的挑战，Anthropic近期与SpaceX达成协议，Anthropic 将获得 SpaceX 位于曼非斯Colossus 1数据中心全部算力，包括逾22万颗Nvidia GPU以及逾300兆瓦的电力。Anthropic亦与Google、博通及亚马逊达成协议，确保算力获得长期支援。

Anthropic执行长Dario Amodei
Anthropic执行长Dario Amodei

首季增长速度 CEO形容「难以置信」

Anthropic执行长Dario Amodei日前在开发者大会上，公布Anthropic在今年首季收入及用量，按年暴增80倍，远远超过预期的10倍。Dario Amodei形容增长速度「难以置信」及「简直疯狂」。

Anthropic首席产品官Ami Vora表示，Claude平台API使用量增加近17倍，现时每位开发者每周运行Claude时数达20小时。在Claude系列模型带动下，Anthropic预计收入将突破450亿美元，较去年底90亿美元增加5倍。

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