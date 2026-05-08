eBay出手封锁账户 GameStop CEO卖嘢帮补收购大计受挫

GameStop执行长Ryan Cohen日前在X公布，在eBay平台售卖多件物品，声称是为了帮补收购eBay资本。但这项大计火速遭eBay煞停，Ryan Cohen透露他的eBay账户已被永久暂停。

eBay指其出售活动危及平台社区安全

Ryan Cohen在eBay出售一系列物品，包括GameStop纪念品如招牌、咖啡杯及地毯，还有怀旧游戏机及adidas运动袜。每件物品都附赠GameStop收购eBay建议书副本及Ryan Cohen签名，吸引不少网民出价竞投，例如adidas运动袜竞投价已冲上14,188美元。

按最高出价计算，整批物品可为Ryan Cohen带来13.8万美元收入。但Ryan Cohen在公布于eBay出售物品同日午夜，又发布了一幅截图，显示他的eBay账户遭永久暂停，原因是eBay认为其活动危及了eBay社区的安全。

Ryan Cohen于eBay刊登多项出售物品后，曾表示收到eBay的警告，指他于一个月内发布总值逾5万美元的物品，超过了eBay的限制规定。

Ryan Cohen于2020年初迷因股热潮中，出售持有Bed Bath & Beyond股份，套现6,800万美元。

指与eBay收购谈判 才刚刚开始

Ryan Cohen日前接受CNBC访问时透露，与eBay的谈判才刚刚开始。eBay确认已收到GameStop的收购要约，将对其进行审查。GameStop提出以560亿美元收购eBay，外界质疑GameStop是否具有足够财力完成收购交易。

Ryan Cohen于2020年初迷因股热潮中，出售持有Bed Bath & Beyond股份，套现6,800万美元。同年他入股GameStop，在散户买盘推动下，GameStop股价在短短数周爆升1700%。Ryan Cohen于2023年出任GameStop执行长，并启动缩减门市及裁员4,500人措施，GameStop市值由2021年13亿美元增长至现时近110亿美元。