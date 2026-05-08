黑石及花旗高层据报随同特朗普访华 英伟达、苹果、波音同获邀

据彭博报道，在美伊冲突未解决下，美国白宫仍如期推进总统特朗普下周的访华行程，黑石集团行政总裁苏世民（Steve Schwarzman）及花旗集团行政总裁范洁恩（Jane Fraser），将随同访华，参与中美两国峰会。此外，特朗普政府又计划邀请英伟达、苹果、波音等公司的高层一同访问中国。

黄仁勋：若受邀将是一种荣幸

英伟达行政总裁黄仁勋表示，如果受邀，他很乐意随总统一同访问中国。黄仁勋周四向CNBC表示：「如果受邀，那将是一种荣幸——能代表美国与特朗普一同前往中国，将是莫大的荣幸，我们应该让总统宣布他决定宣布的任何事情。」

习特会定于5月14日至15日举行，会晤早前曾因伊朗战争而改期。特朗普周四向记者表示：「我们将与习近平主席会面。我认为，这将是一次非常棒的会面，他一直是我的朋友。多年来，我们相处得很好。我们之间没有任何问题。我们与中国和伊朗之间也没有任何问题。」

中国驻美使馆发言人刘鹏宇表示，中国和美国正就特朗普总统访华事宜保持沟通。