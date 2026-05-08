据报苹果AI镜头AirPods进入最后阶段 充当Siri「双眼」辨识环境 候任CEO：将再次改变世界

据彭博报道，苹果正研发内置镜头的新款AirPods，目前已步入后期测试阶段。据悉，新产品镜头将充当语音助手Siri的「双眼」以辨识周遭环境，并配合以Alphabet旗下Gemini技术升级的新版Siri运作。候任行政总裁John Ternus近期更向员工豪言，苹果即将「再次改变世界」。

视觉AI可辨识食材兼导航

报道指出，新款AirPods外型与AirPods Pro 3相似，但耳机柄部较长以容纳镜头。该镜头并非用于拍摄照片或影片，而是以低解像度捕捉视觉资讯。用户可透过装置询问眼前物品，例如看著食材询问晚餐食谱；或在导航时，AI可根据镜头捕捉到的外部视觉提示何时转弯。值得注意的是，为解决外界对装置偷拍的私隐疑虑，耳机内置一颗微型LED指示灯，当传送视觉数据至云端时会亮起。

升级版Siri延迟 拖累产品面世时间

据悉，新款AirPods目前处于「设计验证测试」（DVT）阶段，距离进入早期量产的「生产验证测试」（PVT）仅一步之遥。报道指，苹果原计划于今年上半年推出该款耳机，但由于需等候升级版Siri开发而推迟，采用Gemini技术的新版Siri预计于今年9月登场。不过消息指，若苹果对视觉AI功能的品质不满意，产品发布仍有可能进一步延后。

将于今年9月正式接替库克（Tim Cook）出任苹果行政总裁的John Ternus，近期向员工表示，「你一生中可能只有一两次机会参与真正意义重大的事情。现在，我们又迎来了这样的时刻。我们即将再次改变世界」。

Siri相机模式或于IOS 27加入

目前，Ternus正监督约10款重大新产品的开发，包括触控屏幕MacBook、可折叠iPhone以及AI智能家居设备等。同时，苹果亦计划在iOS 27中加入全新的Siri相机模式，进一步将视觉AI功能融入iPhone作业系统。

