香港宽频推出AI+国产算力平台 按Token收费 助分散依赖海外晶片风险

香港宽频（1310）发布「AI+国产算力平台」，并与亿都国际（259）旗下算丰信息、天仪智科签署合作协议，于数码港数据中心布局国产算力基建。香港宽频投放1亿元经费，分别用于采购国产GPU硬件、招募AI科研人才、升级本地网络基建及搭建行业AI生态。平台将引入沐曦、壁仞（6082）等国产晶片资源，以公有云模式同时服务企业及个人客户，亦是本港首间推出企业级AI算力收费服务的电讯商。

单一入口接通各大语言模型 省硬件成本

香港宽频表示，平台设有「模型聚合」功能，用户可藉单一入口直通各大语言模型，无需跨平台重复注册，并可按业务场景灵活切换最适合模型，聚焦释放业务价值。收费采用「Token-as-a-Service（TaaS，代币即服务）」预购机制，企业无需投入庞大硬件成本，按实际需求预购算力额度，搭配企业级OpenClaw方案控制成本。

另外，平台预载逾百款通用模型与行业技能包，覆盖办公营运、金融合规、AI营销、影像生成等多元场景，同时搭载角色权限管控、提示词注入防御及全流程审计监控等安全机制。

本港首家企业级AI算力收费服务

香港宽频集团总裁及营运总裁叶成辉表示，该集团是本港首家推出企业级AI算力收费服务的电讯商，在市场上具先行优势，又指AI技术迭代迅速，业界普遍受数据安全、业务整合与系统稳定性三大问题困扰，企业忧虑内部数据外泄，市场对一站式整合算力平台有需求。

他续称，企业过度依赖海外晶片容易受地缘政治及国际供应变数影响，而布局国产算力能有效分散风险，该平台以公有云形式开放，兼顾企业与个人使用场景，实现AI应用、大模型、算力及网络四大板块整合。

叶成辉：未来搭建B端与C端融合算力平台

叶成辉指出，香港宽频一个半月前已在个人客户（C端）的AI智能体相关服务作试点，未来将搭建企业与个人（B端与C端）融合算力平台，打通两边业务协同。他又指，香港宽频已完成本港骨干100Gbps升级，配合AI边用边训练趋势优化网络时延与稳定性，对接大湾区发展格局，助本港建设国际级AI算力枢纽，协助中小企透过AI提升生产力、加速数码转型。