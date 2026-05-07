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中国海越能源公司起诉摩通及花旗 指控预先冻结将受制裁公司转帐

商业创科
更新时间：17:12 2026-05-07 HKT
发布时间：17:12 2026-05-07 HKT

彭博报道，美资银行摩根大通及花旗集团，遭中资海越能源集团起诉，指控两银行冻结一笔后来遭美国制裁的公司汇款。

花旗称款项「释放」至美国部门

报道指出，海越能源在2月于上海发起诉讼，指控花旗未能完成一笔于2023年7月发起的2700万美元（约2.1亿港元）转帐，收款方为中国中油。案情指，花旗于2024年通知海越能源，有关款项已「释放」至美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）。

另一边厢，海越能源亦于3月入禀北京的法院，指控摩通未完成汇款1350万美元（约1.05亿港元）予中国中油。摩通亦于2024年5月通知，有关款项已被OFAC冻结。

海越能源批收款人当时未受制裁

报道指，案件的争议点在于时机，海越能源提出中国中油是于2024年2月才被OFAC列入「特别指定国民清单」，但资金在2023年中已被冻结。海越能源批评美国提前冻结其资本毫无依据，而银行因遵守美国指令，导致公司遭受直接经济损失，应负相应责任；海越能源亦向OFAC申请解冻资金，至今未有回音。

相关新闻：据报中国要求多间大型银行 暂停向受美国制裁炼油企业发放新贷款

银行近年频卷入中美监管角力

报道指出，事件凸显中美在监管层面的冲突升温，美方多次发出制裁，而中国近年亦颁布《反外国制裁法》应对，为银行经营带来困境。

早前彭博亦报道指，美国对5家炼油企业实施制裁，指其涉及购买伊朗石油，并警告如中资银行与伊朗交易，将受到二级制裁。报道引述消息指，中国金融监管机构其他要求多间大型银行，暂停向五家企业发放新贷款。

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