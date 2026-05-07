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星岛辩论赛讨论外汇基金投资北部都会区 卓永兴赞学生分析力强

商业创科
更新时间：15:04 2026-05-07 HKT
发布时间：15:04 2026-05-07 HKT

政府早前批准转拨1,500亿元外汇基金至基本工程储备基金，以支持北部都会区发展，星岛第41届全港校际辩论总决赛则以此为中文组辩题，探讨「港府动用外汇基金投资北部都会区等大型基建项目利大于弊」，该辩题成为大赛的焦点。

展现学生思辨能力

在辩论中，正方港大同学会书院对阵反方基督教崇真中学，同学们不仅对金融政策有深入理解，引述数据及论点亦非常精准，加上临场反驳敏捷，充分展现香港学生的逻辑分析能力。经过连场激烈的脑力交锋，赛事结果出炉，由基督教崇真中学获胜。

同场的英文组决赛亦同样精彩，正方国际基督教学校与反方拔萃男书院就前沿科技议题「生成式人工智能的普及会削弱人类创造力」进行了深度探讨，最终由拔萃男书院夺冠。值得留意的是，以上两所称冠学校分别为上届中文及英文组的冠军，而全场瞩目的「最佳辩论员」奖项，则由基督教崇真中学队长曾思桐及拔萃男书院队长Adrien Li Yu Cheng（李羽澄）夺得。

卓永兴：未来为香港贡献力量

政务司副司长卓永兴出席颁奖礼致辞时表示，本届比赛主题为「活学语文，明辨思考」，他高度赞扬参赛同学在准备和实战中展现的语言技巧与多角度分析能力。

卓永兴强调，政府非常重视青年发展，并指香港作为国际城市及高端人才集中地，掌握好两文三语至关重要。
卓永兴强调，政府非常重视青年发展，并指香港作为国际城市及高端人才集中地，掌握好两文三语至关重要。

卓永兴强调，政府非常重视青年发展，并指香港作为国际城市及高端人才集中地，掌握好两文三语至关重要。他鼓励年轻人积极装备自己，扩阔国际视野，持续培养慎思明辨的能力，未来为国家建设及香港的发展贡献力量。

点击即睇星岛第41届全港校际辩论总决赛回顾

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