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GameStop拟天价收购eBay CEO在eBay卖嘢帮补收购

商业创科
更新时间：10:21 2026-05-07 HKT
发布时间：10:21 2026-05-07 HKT

「迷因股」代表GameStop日前公布拟斥560亿美元收购eBay，如完成交易，将成为近年电商最大并购案之一。GameStop执行长Ryan Cohen不单忙于为天价收购解画，更运用自己的eBay账户，一口气出售36件物品，声称卖嘢是为了帮补收购eBay。

GameStop商店招牌 出价逾1.1万美元

GameStop执行长Ryan Cohen在X发文，扬言要在eBay卖嘢帮补收购eBay，并附有他的eBay账户连结。

Ryan Cohen的eBay账户「ryan_5050」，显示正出售36件物品。当中大部分为GameStop或游戏产品收藏。其中GameStop商店招牌，目前出价逾1.1万美元。另外GameStop棒球帽、咖啡杯、数款复古游戏机及棒球卡，出价均逾四位数字。按目前出价计算，Ryan Cohen出售的物品总价已逾8.7万美元。

Ryan Cohen在eBay发售的物品，均附赠他向eBay提交的收购提案签名副本，以答谢买家对收购的支持。

Michael Burry睇淡收购交易 清仓GameStop

GameStop提出的天价收购，以每股现金加股票计算，收购价每股达125美元。Ryan Cohen称拟将eBay打造成数千亿美元企业，成为亚马逊真正对手。

GameStop透露目前持有约5%的eBay股份，并获得约200亿美元债务融资以支持收购，现时GameStop现金储备约90亿美元。

知名对冲基金经理、电影《沽注一掷》主角原型Michael Burry，他曾支持Ryan Cohen推动GameStop转型，并于今年1月透露持有GameStop股份。不过他对GameStop收购eBay建议感到忧虑，直言收购价过高，即使透过削减成本整合业务，亦无法让这宗天价收购产生合理回报。

Michael Burry质疑Ryan Cohen指今次收购，是令GameStop「即时成为巴郡」的说法。Ryan Cohen曾宣称要复制巴郡模式，逐步带领GameStop成为多元控股集团，收购eBay将是关键一步。

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