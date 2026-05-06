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Visa伙中银完成AI代理执行信用卡支付 成功选购纪念品及安排交通

商业创科
更新时间：17:03 2026-05-06 HKT
发布时间：17:03 2026-05-06 HKT

全球电子支付公司Visa今日（6日）宣布，与中银香港顺利完成由AI代理（AI Agent）执行的信用卡支付，以推动代理式商务（Agentic Commerce），助力香港支付生态系统迎接AI驱动交易新时代。

公司指出，此次应用场景展示了AI代理如何根据持卡人指示，透过Visa全球支付网络使用中银Visa信用卡于香港商户进行实际交易。同时，在确保发卡机构管制权、持卡人授权及严谨的身份验证机制下，推动商业自动化发展，并与现有的安全及管治标准一致。

AI驱动网上零售流量飙4700%

在交易展示过程中，AI代理按持卡人指示处理出差需求，包括为朋友选购本地纪念品，并安排前往香港国际机场的交通；其中AI代理提供了合适选项，并使用中银Visa卡完成了选定的购买，于每一个步骤都获得了清晰授权及完成身份验证。

该应用场景展示了AI如何简化日常购物及出行决策，将科技创新转化为实际效益，同时延续消费者一向对Visa所期望的信任与保障。

公司又提到，AI驱动商务正迅速由概念迈向现实。过去一年，AI驱动的网上零售流量按年飙升4700%，而曾在购物期间使用AI的消费者中，有85%认为该技术改善了购物体验，反映愈来愈来消消费者意意在购物过程中寻找AI协助。
 

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