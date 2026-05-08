本地老牌钢铁商引机械化削成本 遥控烧焊如打机 最细员工20出头 「不变就被淘汰」

当建筑业面对低价竞争、工人老化及市道低迷三重夹击，一家逾70年的老牌钢材贸易商——和利钢铁却成功逆势突围，由纯买卖业务走向「一站式工程服务」，其中焊接工序已接近100%机械化，以助降低成本约三成，并将工人平均年龄由业界普遍逾50岁大幅降至30多岁，最年轻的烧焊工人更是20出头。公司行政总裁黎锷威接受《星岛头条》专访时直言，「舒适区已经没有了，不变就会被淘汰」。

和利钢铁有限公司行政总裁黎锷威接受《星岛头条》专访时直言，「舒适区已经没有了，不变就会被淘汰」。

转型种子早于金融海啸埋下

在2020年疫情之后，是和利钢铁最艰难的时期。黎锷威解释，「疫情时期各行各业都惨淡，开放之后很多行业以为黄金期回来，实际上惨淡时期才开始。」中国钢材在疫情期间进步神速，加上通关后港人北上消费成风，「客人直接在内地购买钢材，纯买卖方面挑战由2022年到现在是最大的，需求一直在减少」。

幸好，转型种子早于2008年金融海啸后埋下。黎锷威忆述，当年钢材价格腰斩，一位泰国工程师朋友毅然放弃钢铁买卖，转做排水系统设计及安装，「他说这个时候不要做钢铁卖家，最好是做钢铁用家，因为你一直在低价。」这番话令黎锷威开始思考转型方向，加上目睹澳门市场因内地货物自由进入而重创，于是2015年左右决定急速转型，开拓加工及创新业务。

然而，初期并不顺利。他指出，「做创新是需要很多时间，当时政府说是支援，但实际很多部门都说『行之有效』。」直至近年政府真正推出措施鼓励创新，公司才得以转型。

引入遥控烧焊 获年轻人欢迎

和利的核心创新之一，是自主研发的机械人烧焊服务。黎锷威介绍，公司引入机械臂进行遥控烧焊，不单焊接效果更均匀，更能应对恶劣工地环境，「譬如去大澳，或者落雨时地盘变成泥滩，工人做得很辛苦，我们转为透过平板电脑遥控操作」。

这项转变彻底改变了行业的人才结构。以往烧焊工作「肮脏邋遢」，年轻人却步，工人平均年龄高达五、六十岁。引入机械化后，和利的烧焊工人平均年龄降至30多岁，最年轻的仅20余岁。他笑言，「有一个曾经做过保险经纪，也转了来做烧焊，因为用iPad，像玩游戏机，大家很有兴趣。」

除了机械臂烧焊，和利亦引入自动钻洞机械人，应用于商场、地铁等大型工程的天花板施工。他坦言，传统工人需抬头托住钻机，「下来满面灰」；现时工人只需推住机械人周围走，用iPad遥控钻洞，机械人自动吸尘，「做完脸都不用洗，可以约女朋友逛街」。更重要的是，机械人会将施工纪录上传云端，「有甚么改动都能显示出来」，大幅提升管理效率。

成本大降三成 「一两年就归本」

机械化初期投资不菲，但管理层普遍接受。黎锷威透露，焊接工序机械化后成本降低约三成，「请一个熟练工人连MPF、劳保等，一年成本约40多万元，一两年就归本。」他强调，机器「不用三点三、不用吃饭」，而且准确度高，「只要输入资料准确就出得准」。

对于如何说服管理层，他认为由时势造成，「以前在那个舒适区还是好赚的，大家就不用变。现在大家都知道，舒适区已经没得舒适，不变就会被淘汰。」他透露，十几年前转型初期，部分中高层同事确实不接受，「但市场变化太快，旧的方式是不可行的。」

伙安乐攻模组建筑 布局大湾区

此外，和利的转型不止于烧焊。公司2019年与安乐工程合作发展模组建筑（MiC），将机电装置在工厂预制成模组，再运往工地镶嵌。「譬如地铁里面的冷气管道，以前在地盘里面做，现在在厂里面一块块模组做好，送上去镶埋就行。」黎锷威指，这类工程已应用于启德、东涌等项目，政府更规定未来公营房屋需采逾一半的模组建筑，「将来会越来越多。」

公司早在十年前已于前海设立办事处，现于深圳、惠州及东莞设有业务与仓储。他表示，内地布局主要为方便客户及节省物流时间和金钱，「香港十居其十的钢铁加工厂都已经建在大湾区，我们客人在那里」不过他强调，香港粉岭基地仍具战略价值，「有些材料一定要在香港交，工地要补充，还有香港的测试和监察，这方面我们会继续供应。」

粉岭实验室把关 严防「假证书」

谈及品质控制，黎锷威以近期大埔宏福苑火灾事件为鉴，强调「源头把关」的重要性。「采购是最紧要的，你是可靠的供应商，才会有稳定的需求。」和利在粉岭自设测试中心，投入逾百万元引入自动化设备制作「试力棒」，并按欧标及国标进行抗压强度、屈服点及冲击测试。「我们会抽查，如果那间厂不合格，我们自己都过不了关，一定不会跟他买。」

对于欧标与国标接轨，他认为国标本身「很准确」，与欧标分别不大，「最大的问题是市面上所谓的国标其实不是国标，证书是假的。」他提醒，选择可靠供应商比纠结标准更重要。

展望未来，和利正研发防泥石流网、抗菌涂层钢材等创新产品。他表示，这些新业务与传统钢材贸易的协同效应在于「都是与钢材有直接关系」，例如烧焊、机电工程（MEP）等工程相关产品会优先发展。未来会将香港制造的品质标准逐步输出至大湾区，「今天不允许，将来我们也会为三五年后奠定基础」。

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