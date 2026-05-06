Mox Bank首季收支平衡 拟扩大产品组合及投资选项 IPO服务快上线

Mox Bank宣布，2026年首季达收支平衡，Mox行政总裁胡博思（Barbaros Uygun）表示，无论是否计入去年从渣打接收的私人贷款组合影响，首季均已录得收支平衡，并对此趋势充满信心，目标今年全年实现收支平衡。他透露，将重点扩大产品组合及投资选项，其中包括最新推出的Mox+。

未来投资聚焦AI领域

他指，计划未来三年技术投资将达10亿元，重点聚焦AI领域，将转型为人工智能原生银行，为每位员工配备个人化人工智能助理，提升服务质素及效率。

Mox业务总监鲍志毅（Jayant Bhatia）透露，新股（IPO）投资服务将于未来几周内上线，该行将打造简化版服务流程，清晰告知用户资金占用、配售结果、回款时间等信息，提升投资体验，把握香港IPO市场复苏机遇。

针对加密货币业务，鲍志毅指，早前推出的加密货币交易服务仅是区块链布局的起点，目前暂未计划与相关机构合作推出稳定币，但将持续关注市场需求。

高端服务门槛仅60万

关于Mox+，该行高端服务资产门槛为60万元，低于一般传统银行。鲍志毅解释，香港传统银行大多专注于富裕及高资产客户，但Mox聚焦被市场忽略的客群，包括年轻专业人士、大众富裕及新兴富裕阶层，料以60万元作为起步门槛，可让更多人体验高端银行服务应有的水平。

Mox又指出，去年已进一步强化Mox Invest的产品组合，使Mox Invest平台的交易量及资产管理规模分别增至去年的2.4倍及2.6倍；客户中有超过10%已开设Mox Invest账户，反映新产品及服务带动的财富方案需求强劲。

