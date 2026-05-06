贝莱德称全球算力需求庞大 料未来出现期货市场交易

全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）行政总裁芬克（Larry Fink）周二在米尔肯研究院全球大会一场小组讨论上表示，全球对算力需求庞大，交易员终有一天可以在算力期货市场上进行交易。他直言，算力期货将成为一种新的资产类别，并指美国目前缺乏足够的算力、晶片和记忆体。

AI不存在泡沫 反面临供应短缺

据彭博报道，芬克指人工智能（AI）领域并不存在泡沫，而且恰恰相反，「我们面临的是供应短缺」，并指需求增长速度远超任何人的预期。

在同一场小组讨论中，博枫行政总裁Bruce Flatt亦表示，未来十年全球经济将会重塑，并以数据中心、云端运算和人工智能为基础。

报道提到，贝莱德正透过与微软、英伟达（Nvidia）及阿联酋投资机构MGX等公司的合作，向数据中心和能源公司投资数百亿美元。此外，由贝莱德旗下全球基础设施合伙公司（GIP）主导的财团亦宣布将以约400亿美元收购Aligned Data Centers ，同时GIP也与私募股权公司EQT联手，以107亿美元现金收购电力供应商AES公司。

