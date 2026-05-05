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Palantir收入破顶兼上调指引 CEO称「40法则」得分升至145% 堪比Nvidia及美光

商业创科
更新时间：11:06 2026-05-05 HKT
发布时间：11:06 2026-05-05 HKT

美国数据分析公司Palantir公布首季业绩胜预期，受惠于AI平台需求强劲，单季收入创下历史新高，行政总裁Alex Karp指公司已成为对抗「AI垃圾（AI slop）」的守护者，并将公司与英伟达（Nvidia）及美光等AI基础设施巨头相提并论。公司又全面上调全年收入增长指引至71%，以及将美国商业收入增长指引上调至120%。不过，该股盘后向下，最多跌3.2%，收报142.09美元，跌2.7%；今年至今股价则累跌近18%。

美国商业收入增逾1.3倍

Palantir首季收入达16.33亿美元，按年急升85%，高于市场预期的15.3亿美元；纯利高达8.71亿美元，按年大增逾4倍。美国市场成为增长核心引擎，单计美国业务收入达12.82亿美元，按年增长104%；当中美国商业收入按年升133%至5.95亿美元，美国政府收入亦升84%至6.87亿美元。期内，公司签下206笔价值至少100万美元的合约，72笔至少500万美元的合约，以及47笔至少1,000万美元的合约。

称「40法则」得分打破纪录

Karp在致股东信中指出，现时几乎所有真正能创造价值的AI工作流程，皆建基于Palantir之上，更称公司为独一无二的存在。他强调，公司的「40法则（Rule of 40）」得分飙升至145%，打破该指标的纪录，而该成就目前只有英伟达、美光及SK海力士这些AI基础设施公司能匹敌。

直言业界充斥「AI垃圾」

另外，Karp直言业界充斥「AI垃圾」，本体论（Ontology）牢牢根植于现实，抵抗这些攻击；且部分模型公司陷入无止境的价格战，导致代币（Token）成本暴跌上千倍，行业格局每半年就重新洗牌一次。他强调Palantir的道路截然不同，致力打造实力雄厚的业务生态，为全球合作伙伴持续创造实际价值。他亦指出，公司目前的财务实力，已远超历史上同规模的几乎所有软件企业，首季每名员工贡献年化收入达150万美元。

料全年收入增长达71%

基于对美国业务加速发展的信心，Palantir将2026年全年收入指引上调到76.5亿至76.62亿美元，按年增长达71%，较上季指引高出10个百分点；其中美国商业收入预期将超过32.24亿美元，增长率至少达120%。此外，经调整自由现金流指引亦上调至42亿至44亿美元。

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