信和三大商场足本播放世界杯104场赛事 斥800万元推广 料人流双位数增长

世界杯下月举行，信和集团公布连续第四届足本播放赛事，将斥资逾800万元推广费，于奥海城、屯门市广场及荃新天地以高清大电视，足本播放全部104场赛事。

运动商户生意额料双位数增长

信和集团首席商务总裁蔡碧林指出，将联合近百个商户陆续推出多重消费礼遇，包括餐饮、运动用品及电子产品，预期是次体坛热潮将促进本地经济，显著带动商场人流及刺激消费。信和集团预计，在足球热潮及一系列精彩活动的带动下，三大商场人流及运动相关商户的生意额，均会录得双位数的按年增长。

蔡碧林：迎早晨体育经济机遇

她表示，留意到今届有超过四成赛事于香港早上时间举行，将带来独特的「早晨体育经济」，相信除了一众标准球迷外，今次更非常适合家长带同小朋友，甚至三代同堂一齐食早餐睇赛事，故将特别在奥海城增设「亲子睇波专区」及早晨睇波派对等活动，推动足球文化承传；另外商场亦会举办逾50场足球相关的活动。

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