港交所未来数月重启黄金期货交易 陈浩濂：港金结算公司拟今年内试运

署理财经事务及库务局局长陈浩濂表示，在地缘政治不确定性加剧、通胀压力持续的背景下，黄金的战略重要性更为显著，为香港发展黄金金融交易提供了机遇。他指出，港交所（388）正准备于未来数月内重启黄金期货交易，其后将在此基础上优化合约设计和完善交收机制，详情将会适时公布。

港交所：将咨询市场 优化合约设计

港交所董事总经理及市场主管 余学勤出席立法会财经事务委员会时认为，黄金期货的设计和香港实体黄金生态圈的连动绝对有必要，在重启黄金期货交易方面，将咨询市场参与者及持份者的意见，优化合约设计和完善机制。他指，港交所会继续研究，迎合投资者需求，让新的期货产品交易有更显著增长。

港金结算公司逾10家银行代表入局

同场的陈浩濂指出，政府正从多方面积极推进黄金市场的发展，包括增加黄金仓储容量、建设金融基础设施、提升黄金供给等，建立全面的交易生态圈。他称，由政府全资拥有的「香港贵金属中央结算系统有限公司」（港金结算公司）正积极推进清算系统的准备工作，其董事会有金融监管机构和超过10家参与国际黄金市场的主要银行代表参与，广纳市场意见，共同制定清算系统的架构和规则，目标在今年内开展清算系统的试营运。

在黄金供给方面，他称，正推动金商在港建立或扩建精炼厂，目前已有数家具备国际认证资格的企业向我们表示有兴趣发展。

支持业界成立行业协会 研提供税务优惠

陈浩濂又表示，支持业界成立行业协会，并会研究为合资格机构提供税务优惠，以及协助业界建立培训架构等配套措施，多方面构建香港的黄金生态圈。

大宗商品认可仓库至今储存2.4万公吨有色金属

对于拓展其他大宗商品市场，陈浩濂则指出，自伦敦金属交易所于2025年1月将香港纳入其全球仓库网络以来，由7个营运商营运的共15个认可仓库已投入运作，现时已储存约2.4万公吨有色金属；由财政司司长主持的大宗商品策略委员会亦已于去年底举行首次会议，从金融创新、基础设施建设、产业推广及人才三大方向研究和提出建议。