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OpenAI去微软化：万亿AI赌局谁来接盘？｜梁伟聪

商业创科
更新时间：17:09 2026-05-04 HKT
发布时间：17:09 2026-05-04 HKT

当初OpenAI行政总裁Sam Altman陷入内斗危机时，微软（Microsoft）曾扮演其「救火英雄」，如今两家机构却解除独家协议，被外界视为「和平分手」。在OpenAI正被发起人之一的马斯克（Elon Musk）告上法庭之际，一旦Sam Altman未来再失势，是否有另一位「微软爸爸」可以救场？又对该机构的万亿上市大计是否有潜在影响？

之所以一直不用公司或集团去称呼OpenAI，原因在于这家机构从发起之初，本意是一家透过开源技术去推动AI发展的「慈善性质机构」。然而，随著融资额越来越夸张，这家「慈善机构」已经变成了一头估值高达 8,520亿美元（折合约6.6万亿港元）的资本巨兽，这个数字大约是1.5家腾讯（700）或接近3家汇控（005）的规模。

从今次与微软解除独家协议来看，表面上是OpenAI想寻求Amazon或NVIDIA的算力支持，但在笔者看来，却是Sam Altman再次抛弃「忠实支持者」的一次反转。现在协议一改，OpenAI成功对微软进行「去独家化」，Sam Altman虽然获得了部署多云平台的自由，但同时也可能失去了一个强力支持者。

更令Sam Altman头痛的是，马斯克（Elon Musk）这名「前度」正紧咬不放。近日，马斯克在法庭作证，指控OpenAI及其高层违背初衷，并形容自己被误导，误以为OpenAI的宗旨是以「利他」为导向，而如今却成为一家「以 OpenAI及其最大投资者微软的利益而经营的营利企业」。

Sam Altman早前曾豪言，OpenAI最快可以在今年（2026年）第四季挂牌上市，这无疑是想趁著AI浪潮还在巅峰时，为这家「烧钱巨兽」找到新资金来源。市场预计OpenAI今年亏损将达到140亿美元，并要在2029年才能实现盈利。

事实上，OpenAI在今年3月份才刚完成一轮规模惊人的融资，成功吸纳了高达1,220亿美元的资金，令其投后估值飙升至8,520亿美元。这次融资名单中，除了老面孔微软，更见到了Amazon、NVIDIA及SoftBank等巨头的身影。在外界看来，这阵仗简直是为了上市而铺设的「星级投资阵营」。

风光背后，千万别忘记，这班「投资者爸爸」的钱绝非「善款」。在资本市场的游戏规则里，每一分投入都早已在暗中标好了价格。这轮1,220亿美元的史诗级融资固然壮观，但我们必须思考一个核心问题，一旦OpenAI因马斯克的诉讼纠缠、或是内部架构重组失败，而永远失去了上市的可能性，这班「投资者爸爸」会选择眼巴巴地看著自己的千亿投资倒进大海，还是会采取甚么法律手段或清算行动来回收残余价值？

问题从来不是OpenAI能否成功上市，而是如果不能，谁来承担这场万亿赌局的代价。

梁伟聪－企业传讯及财经公关顾问

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