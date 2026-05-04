Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

银行学会伙财资市场公会推资历互认机制 促进人才流动

商业创科
更新时间：15:38 2026-05-04 HKT
发布时间：15:38 2026-05-04 HKT

香港银行学会及财资市场公会日前签署合作备忘录，正式启动银行学会「银行专业会士」（CB）「财资管理」专业范畴，与财资市场公会「银行专业资历架构 — 财资管理」（ECF-TM）（专业级 II）的互认机制，以促进银行及财资专业界的人才流动，提升从业员的专业水平，并推动业界持续专业进修和提升能力建设。

学员可更低成本获双重资历

是次互认的两项专业资历同属香港教育局制订的资历架构第六级，相当于硕士学位程度的能力，为银行及财资专业人士提供进阶学习及专业发展路径，并呼应金管局等机构发表的《2026至2030年未来银行能力建设》报告中『A.S.C.E.N.D.』行动计划内『投放资源推动银行业整体技能提升措施』(Devote) 。

在新互认机制下，持有ECF-TM（专业级II）资历的学员，可获豁免修读「银行专业会士」课程－财资管理专业范畴的两个单元，获取共60个学分；同时，考获CB财资管理专业范畴的学员，亦可直接申请获取ECF-TM（专业级II）资历，毋须额外参与培训或考试。有关安排让学员能以更短时间及更低成本，一次过获取业界认可的双重专业资历。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
01:15
湾仔酒店美籍妇堕楼亡 砸中大堂女住客昏迷送院 玻璃碎另伤4人
突发
6小时前
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明换新搅珠机！网民崩溃：热门号码统计一夜归零？专家学者揭更残酷真相｜Juicy叮
时事热话
6小时前
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
循环扇难拆洗积10年尘！网民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰尘
食用安全
5小时前
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
01:18
星岛独家︱谢振中任新闻处处长 政府破天荒公开招聘 打破政务官执掌传统 明日履新
政情
10小时前
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
01:24
25+英皇群星演唱会｜张敬轩患急性内耳迷路炎 确定取消演出 首场表演后严重不适
影视圈
4小时前
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮facebook截图（资料来源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都会区新公屋年内入伙 网民视察粉岭凤凰岭邨日与夜 街坊：地点方便到晕｜Juicy叮
时事热话
3小时前
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
陈百祥夫妇豪宅宴客极尽奢华 别墅曝光外围气派不凡景致幽雅 叻哥饮到眼神迷蒙不醉无归
影视圈
19小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
时事热话
2026-05-03 11:23 HKT
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
王菲前夫李亚鹏香港密会神秘女子？ 酒店亲密牵手气质女正面曝光 与二婚妻离婚仅半年
影视圈
2小时前
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
涉分手后公开亲密照并勒索人夫260万 情妇被裁6罪成 还押5.28判刑
社会
4小时前