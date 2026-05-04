银行学会伙财资市场公会推资历互认机制 促进人才流动

香港银行学会及财资市场公会日前签署合作备忘录，正式启动银行学会「银行专业会士」（CB）「财资管理」专业范畴，与财资市场公会「银行专业资历架构 — 财资管理」（ECF-TM）（专业级 II）的互认机制，以促进银行及财资专业界的人才流动，提升从业员的专业水平，并推动业界持续专业进修和提升能力建设。

学员可更低成本获双重资历

是次互认的两项专业资历同属香港教育局制订的资历架构第六级，相当于硕士学位程度的能力，为银行及财资专业人士提供进阶学习及专业发展路径，并呼应金管局等机构发表的《2026至2030年未来银行能力建设》报告中『A.S.C.E.N.D.』行动计划内『投放资源推动银行业整体技能提升措施』(Devote) 。

在新互认机制下，持有ECF-TM（专业级II）资历的学员，可获豁免修读「银行专业会士」课程－财资管理专业范畴的两个单元，获取共60个学分；同时，考获CB财资管理专业范畴的学员，亦可直接申请获取ECF-TM（专业级II）资历，毋须额外参与培训或考试。有关安排让学员能以更短时间及更低成本，一次过获取业界认可的双重专业资历。