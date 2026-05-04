余伟文强调无意改变联汇制度 挂钩一篮子货币操作难度大

立法会举行财经事务委员会会议时，有议员指会否考虑优化联系汇率制度，与人民币等一篮子货币挂钩。金管局总裁余伟文表示，联系汇率为香港提供稳定，强调无意改变联汇制度。他说，环球金融市场投资者仍以美元为基础，港元挂钩美元，令到香港市场吸引力大。他认为，技术层面上港元挂钩一篮子货币操作难度大，且转换挂钩方式对市场影响亦会很大，或将削弱市场信心。

特定分类贷款风险可控

特定分类贷款比率方面，金管局副总裁阮国恒披露，今年首季初步数字大致回稳，相信受惠于经济表现良好。 他指出，截至去年底，银行体系的特定分类贷款比率为2.01%，属长期平均水平，强调整体风险可控，因拨备覆盖足够。

阮国恒又称，首季香港银行业总体存款继续上升，存款总量增加1%，当中港元存款增长较快，增速为1.9%，贷款总量则增长3%，属较快增速，主要由于贷款成本相比过去一段时间为低，令贷款需求上升。

「百分百担保贷款」坏账率逾19%

谈及「百分百担保特惠贷款」还款期陆续届满，累计坏账率升至19.59%。同场的金管局副总裁李达志指，对于有诚意还款但有困难的企业，会尽量宽松处理，但对于无意还款或涉及不诚实行为者，必会采取法律行动追讨。

中东冲突影响本港个别行业

环球局势方面，余伟文提到，中东冲突为全球包括本港经济增加不确定性，但目前为止对本港经济的影响相对可控，经济具韧性，内需、出口及资产市场势头不错，惟香港属外向型经济，未来要视乎中东冲突持续时间及影响，个别行业如运输业会受到不少影响，金管局与银行业联合加强支援，确保本港金融稳定和安全。

阮国恒提到，中东冲突导致外围不确定性增强，金管局中小企融资专责小组上月底推出5项措施支援中小企，包括增加中小企专项资金至超过4500亿元、向受油价上升影响的行业提供信贷支援、加快中小企融资担保计划审批、推出灵活还款贷款支持企业转型，以及利用金融科技和数据协助中小企获得银行融资。

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