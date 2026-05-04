渣打新增手语传译功能 加强听障人士防骗意识

渣打香港宣布，率先于其网站加入手语传译功能，协助听障及弱听人士认识网络安全资讯，提升防范诈骗意识。

该行指出，骗徒手法日新月异，为加强听障及弱听人士对网络安全的了解，因此邀请无障碍服务专家，将网络安全页面中有关常见诈骗手法、网上理财安全贴士等资讯制作成手语短片，并由非牟利机构「龙耳」核实内容，包括安排听障社群进行测试，确保短片贴近手语文化和听障人士的实际需要。

渣打香港数码银行、客户及数据主管麦玮琳表示，该行致力为客户提供便捷的数码银行服务，除了优化数码平台及提升安全性外，亦推出不同的防诈骗措施及教育活动。为进一步推动无障碍金融，透过手语传译影片，让听障人士更易掌握网络安全资讯，以加强对客户的保障。

