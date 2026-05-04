王维基高调准备HKTVmall减价战 疑回应京东挑机 学者：有助吸引留港消费

一向善于劈价抢客抢先机的王维基，拟再披「杀价超人」战衣开战。香港科技探索（HKTV，1137）旗下HKTVmall继4月26日推出及过去两日（2及3日）连推两轮85折优惠后，其创办人王维基于社交平台高调下战书，并说：「十天不丹之旅结束，返香港，星期一与同事准备『全年减价战』。」一周前他已扬言，今日HKTVmall坐拥数以十亿流动资产、没有负债，每年EBITDA净赚三亿，「我就要睇吓边个先投降」，似以行动回应内地网购巨企影射其八五折「孤寒」的挑机。有分析认为，减价战有助吸引市民留港购物，减少北上消费。

人币汇率走强 北上成本增加

经济学者李兆波表示，HKTVmall与京东的减价战对消费者有利。他指出，近期多种商品在本港已具竞争力。以日本连锁超市Donki为例，部分货品价格甚至较日本更为化算；而机票价格高企，廉航如香港快运需另付行李费，令更多市民选择留港消费。

此外，人民币汇率按年走强，北上购物成本增加，若京东或HKTVmall价格具竞争力，有助吸引市民留港购物，减少前往深圳的诱因。与此同时，百佳、惠康等传统超市广告攻势频繁，竞争同样激烈。李兆波提醒，消费者应货比三家，精明比较价格。

事实上，香港科技探索旗下HKTVmall上周日的首轮85折优惠先尝甜头，单日交易额突破4,000万元创周日新高。第二轮85折于过去两日进行；该公司行政总裁周慧晶称将每周甚至每日推优惠，誓「平过超市价」。

京东不点名发文 85折「孤寒」

HKTVmall的强势促销，随即引来内地电商巨头京东（9618）还击。京东在社交平台不点名发文，直言「赚咗香港人咁多年钱，竟然只系比85折？咁样真系有啲『孤寒』」。京东旗下京东超市更推出「日日8折」，购物满100元人民币再减20元人民币，同时满99元人民币免运费送上门。此外，京东旗下香港98间实体超市－佳宝，更进行全店8折优惠，优惠期已于上月底完结。

人称「魔童」的王维基早前在不丹度假时已发文回应市场折扣战。他回忆：「我三十年前起家，由CTI到香港宽频，靠嘅就系『减价战』。当年袋里面只有一百万，我都唔惊你班大财团；今天HKTVmall坐拥数以十亿流动资产，没有负债，每年EBITDA净赚三亿，我就要睇吓边个先投降。」他直言，虽然身处「最梦幻和快乐的土地」，但一听到有减价战，便立即回到「残酷和现实的商业世界」。如今他结束假期返港，更明言要与同事准备「全年减价战」，意味劈价战一触即发。

不过，减价战的底气背后，当然是斗烧钱。营运HKTVmall的香港科技探索过去三年营业额维持约38亿元水平，惟盈利能力持续恶化。2023年营业额38.12亿元，溢利为4,532万元；2024年营业额升至38.4亿元，却转蚀6,670万元；2025年营业额进一步增至38.56亿元，亏损却扩大至1.49亿元。