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恒隆反驳消费降级 「唔系唔使钱，系有更多好选择」 内地商场销售料续双位增长

商业创科
更新时间：09:39 2026-05-04 HKT
发布时间：09:39 2026-05-04 HKT

中国被指出现「消费降级」现象，经营内地高端商场的恒隆地产（101）高级董事—内地业务彭兆辉则认为，近年消费模式正在转变，从过去「买买买」到追求价值或品味，本土品牌亦逐步高端化，难以简单用「降级」来形容现时经济情况，旗下商场今年首季内地销售维持双位数高增长势头。

国产潮冒起 走高端路线

彭兆辉表示，中国消费者对品牌认知及偏好不断改变，过去造就了外国品牌如雨后春笋，直至近年国产潮冒起，不少走高端路线或收购海外品牌，部分本土网店亦成功进驻商场，创出可持续经营模式，并说：「而家中国品牌设计、质量已经好好，甚至价钱（较外国品牌）吸引。」

他认为，坊间对「消费降级」的看法并不全面，并说：「唔系因为唔愿意使钱，而系有更多好选择」，而恒隆身为营运者，相比过往专注引入顶级奢侈品牌，现时愿意作更多新尝试，又称：「先把烟火气跟人气做出来，与顾客情感连接，后面销售或租金就一起来。」恒隆内地租户销售额自去年下半年已重拾增长，第四季按年增幅更达18%，对整体市场的消费动力看法正面。

新策略聚焦轻资产与顾客体验

恒隆地产董事内地业务张琳娜表示，恒隆现时在内地商场招租较着重体验及「首店」元素，以满足新一代消费者的需求，商场会划出更多店面作餐饮、体验式娱乐及快闪店，并鼓励商户提供更多不同的品牌系列及销售概念。恒隆今年成立66周年，近年推动「恒隆V.3」策略，在内地现有重资产项目上采取轻资产业务模式，聚焦挑选项目及提升顾客体验，与历来「V.1」扎根香港发展及「V.2」扩展内地版图相比，更重视资产效益及降低资本需求。

近日恒隆在内地第11个商业综合项目「杭州恒隆广场」正式试业，亦加入「V.3」策略，与百大集团签订营运租赁协议，策略性扩展旁边两座百货大楼，扩大40%零售面积，主要临街展示面亦将延长3倍至逾200米。 彭兆辉指，恒隆一直于不同经济周期物色新机会，对任何新投资持开放态度，倾向在城市核心地段发展大规模项目，他说：「始终要讲缘分，可遇不可求。」

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