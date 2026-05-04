港初创研AI招聘助手 打击履历造假 曾智破「枪手」兼省七成成本

本港创科企业Lantern AI正开发以用人主管为核心的人工智能招聘功能，容许部门主管以录音或文字输入要求，系统在LinkedIn及数据库中主动搜寻合适人才。目前该方案已与大型企业展开试行，并正与一间证券公司合作，下一步将推出正式产品。针对求职者利用AI生成履历、虚构工作经验现象，系统透过实时对话及自适应追问识别造假。该公司行政总裁陈胜拓透露，系统曾成功侦测同一「枪手」协助十二名申请人面试，以及同一IP及装置代号在五间大学代考等个案，有效打击中介作弊。

业务版图扩展至亚太市场

陈胜拓指出，现有招聘系统多以HR（人力资源）为中心，导致HR与用人主管对「合适人选」的定义出现落差，浪费大量时间。新功能将决策权交回用人部门，让AI成为主管的专属猎才助手，可为企业节省约七成招聘成本，并将传统4至6周的招聘流程压缩至48小时。该公司客户包括信和集团、南丰、香港科学园、跨国律师行及多间大学，业务版图更拓展至日本、韩国、泰国、新加坡、马来西亚等亚太市场。