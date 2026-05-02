AI初创Anthropic未上市先炒起 银行家3700万豪宅「以楼换股」 诱早期投资者及员工沽股

虽然AI初创公司Anthropic目前尚未上市，其早期投资者及员工所持股份，仍可透过「二级市场」买卖转让，并有价有市，据报该公司在二级市场的估值已突破1万亿美元。科技精品投资银行Ignatious创办人Storm Duncan为求增加持股，公开其位于加州、价值480万美元（约3,744万港元）的庄园，向持有Anthropic股份的员工提出以房换股。他亦透露挂牌一周内已接获多笔来自员工及早期投资者的报价。

庄园距办公室仅20分钟车程

据外媒Business Insider报道，Anthropic在二级市场估值急升，主要推动力来自投资者对其强劲收入增长的看好，以及市场对旗下AI辅助程式撰写工具Claude Code的高度期待。在「一股难求」的情况下，Duncan选择挂牌其位于加州Mill Valley的庄园以换取股份。

值得注意的是，非上市公司股权二级市场（Private Secondary Market），即非上市公司已发行股权的私下转让市场。 这类市场主要涉及私募股权（PE）及创投（VC）份额的私下转让，让未上市公司的股东拥有套现渠道。

资料显示，该庄园占地约13英亩，坐拥三藩市湾区景观，并设有无边际泳池及水疗设施。Duncan指出，从该处通勤至Anthropic市区办公室仅需20分钟车程，相信该地点对Anthropic员工最具吸引力，而非迈阿密或怀俄明州等地的房产。

瞄准持股却无法套现的员工

Duncan指出，此项交易的盘算，是希望直接接触合法持有大量Anthropic股份、但在正式上市前无法出售的员工。他表示，挂牌一星期内已收到多笔来自员工及早期投资者的报价，惟坦言这是一笔复杂的交易。他直言，三藩市有不少人年薪达40万美元、身家上亿，可能却只租住一房单位，全因股票流动性太差而难以变现。他认为，这笔交易给予他们分散资产的机会。

事实上，以非常规方式取得未上市科技公司股份在矽谷并非孤例。报道指，2005年艺术家David Choe曾为Facebook（META）首间办公室绘制壁画，并选择以股份代替6万美元现金作为报酬，该批股份在公司上市后价值高达约2亿美元；网路泡沫时期，也曾有三藩市的房地产业主要求新创公司以公司股票换取租赁空间。

强调并非宣传噱头

对于外界质疑此举为宣传噱头，Duncan强调提议出于真实意图，并非博取关注。被问到为何不直接购入公司股份时，他坦言，以其规模的投资者根本无缘从公司端取得股份。「Anthropic 根本不会花时间搭理像我这样的人，他们只找得到一次能开出1亿美元支票的人。」

另外，Duncan表示，二级市场卖方开出的条件往往附带高额费用及不透明的所有权架构，可靠性已大不如前。

试用Claude Code后决定加仓

事实上，Duncan早于2024年融资轮中已取得部分Anthropic股份，当时入股门槛相对较低。但近期在自家公司导入Claude Code后成效令他信服，促使他决定进一步加仓。他预期，该工具可令其公司产能提升3倍、成本降低50%，直言开始部署该平台后便决定要增加对其曝险。