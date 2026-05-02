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Tesla马斯克「白做」一年 去年任务全不达标 天价薪酬1.24万亿「零」落袋 

商业创科
更新时间：14:28 2026-05-02 HKT
发布时间：14:28 2026-05-02 HKT

电动车龙头特斯拉（Tesla）向监管机构提交文件，首次披露行政总裁马斯克2025年的年度薪酬总额高达1,583.6亿美元（约1.24万亿港元）。不过，由于该笔天价薪酬全数以股权奖励形式构成，加上特斯拉去年未能达成任何市值或营运目标，意味马斯克去年实际落袋的薪酬为零。

薪酬分为12个阶段发放

据外媒报道，根据特斯拉股东去年11月批准完全由股权奖励构成的薪酬方案，奖励将分12个阶段发放。马斯克若要全数兑现，必须将将公司市值大幅提升至8.5万亿美元，并达成多项营运里程碑，包括交付2,000万辆汽车、销售100万台人形机器人、实现100万辆自动驾驶的士（Robotaxi）商业化，以及录得4,000亿美元核心利润等。若全数达标，他将在十年内获得公司约12%的股份，价值高达约1万亿美元。

特斯拉在文件中表示，马斯克去年的1,580多亿美元薪酬中，约1,320亿美元属于假设所有业绩条件均达成下的最高公允价值；其余逾260亿美元则属董事局去年8月批准的临时奖励，惟马斯克已于今年4月放弃该笔款项。由于他去年未达任何目标，因此实际得益为零。

AJ Bell财务分析主管Danni Hewson分析指，马斯克实际上不会将这1,580亿美元立刻收归囊中，因为他去年并未达成任何一项里程碑。她强调，这笔天价数字只是一项「承诺」，前提是他完成相应的任务。她又指，虽然目标订得极高，但投资者正是希望借此让马斯克重新专注于这家电动车制造商的发展。

身家继续冠全球 旗下SpaceX拟上市 

尽管在特斯拉「白做」一年，马斯克目前仍稳坐全球首富宝座。资料显示，彭博及福布斯估计其净资产分别为6,510亿及7,880亿美元，远超其他科技巨头CEO。Hewson坦言，这意味著虽然马斯克在特斯拉不领取薪水，但他绝对有本钱慢慢等待。

另一方面，他旗下太空探索公司SpaceX近期与AI初创xAI合并后，正积极筹备首次公开招股（IPO），有望成为全球估值最高的上市公司之一。

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