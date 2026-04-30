Lalamove完成无人机试飞 科学园到大埔创新园9分钟 冀拓展离岛及北都航线

即时送货平台Lalamove在「低空经济监管沙盒」框架下，展示无人机物流配送阶段性成果。无人机由香港科学园载货起飞，跨越吐露港及多栋建筑物，精准降落于大埔创新园医疗用品制造中心天台。

试飞9分钟 时间省六成

全程仅需9分钟，较传统陆路交通约20分钟大幅节省近六成时间。Lalamove指，去年起联手无人机技术伙伴未来翼新，在沙盒首批试点项目中已完成超过200次配送测试，包括逾150次载货超视距飞行。测试显示，即使在雨天、阵风等天气下，无人机仍能安全运作，单次配送成本降幅达四成。

运输及物流局副局长廖振新表示，政府以积极、稳妥、有序原则推动低空经济，无人机配送对偏远及离岛地区具明显优势，有潜力补足现有地面和海上运输网络。他乐见Lalamove在推进本地试验的同时，已开始思考将香港经验推向国际。

冀拓离岛北都 方案将出海

Lalamove首席运营官卢家培指出，作为从香港起步的创科公司，公司全力支持国家「十五五」规划及特区政府低空经济蓝图。他期望日后将航线拓展至离岛及北部都会区，协助中小企提升物流效率及降低成本，长远更会将「车+无人机」配送方案「出海」至东南亚等海外市场，共同构建低空经济生态圈。

香港科技园公司首席物业及资产总监麦善鸣表示，科技园一直作为Lalamove重要伙伴，由初创支持至成为国际独角兽，未来将继续推动更多创新方案落地，为智慧物流注入新动能。

