Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Lalamove完成无人机试飞 科学园到大埔创新园9分钟 冀拓展离岛及北都航线

商业创科
更新时间：20:52 2026-04-30 HKT
发布时间：20:52 2026-04-30 HKT

即时送货平台Lalamove在「低空经济监管沙盒」框架下，展示无人机物流配送阶段性成果。无人机由香港科学园载货起飞，跨越吐露港及多栋建筑物，精准降落于大埔创新园医疗用品制造中心天台。

试飞9分钟 时间省六成

全程仅需9分钟，较传统陆路交通约20分钟大幅节省近六成时间。Lalamove指，去年起联手无人机技术伙伴未来翼新，在沙盒首批试点项目中已完成超过200次配送测试，包括逾150次载货超视距飞行。测试显示，即使在雨天、阵风等天气下，无人机仍能安全运作，单次配送成本降幅达四成。

运输及物流局副局长廖振新表示，政府以积极、稳妥、有序原则推动低空经济，无人机配送对偏远及离岛地区具明显优势，有潜力补足现有地面和海上运输网络。他乐见Lalamove在推进本地试验的同时，已开始思考将香港经验推向国际。

冀拓离岛北都 方案将出海

Lalamove首席运营官卢家培指出，作为从香港起步的创科公司，公司全力支持国家「十五五」规划及特区政府低空经济蓝图。他期望日后将航线拓展至离岛及北部都会区，协助中小企提升物流效率及降低成本，长远更会将「车+无人机」配送方案「出海」至东南亚等海外市场，共同构建低空经济生态圈。

香港科技园公司首席物业及资产总监麦善鸣表示，科技园一直作为Lalamove重要伙伴，由初创支持至成为国际独角兽，未来将继续推动更多创新方案落地，为智慧物流注入新动能。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
13小时前
港人带长者北上深圳一日游求救 「保姆级」行程震撼登场 网民惊讶：点「打卡呃Like」都谂埋｜Juicy叮
港人带长者北上深圳一日游求救 「保姆级」行程震撼登场 网民惊讶：点「打卡呃Like」都谂埋｜Juicy叮
时事热话
5小时前
00:57
铜锣湾持刀匪闯银行 递纸条要求10万元事败 警掩至截获
突发
5小时前
影响市容？机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
机场「睡衣少女」惹公审 偷拍照狂吸35万人围观 真相竟藏在留言区｜Juicy叮
时事热话
9小时前
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
湾仔自助山震撼优惠！$251/位叹360°旋转海景自助餐 饱览维港靓景任食海鲜
饮食
10小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
2026-04-29 15:35 HKT
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
五一长假官方口岸人流预测｜呢个时段北上最少人？深圳铁路延长服务 4号线尾班车至2:15am
旅游
12小时前
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
翁虹豪宅曝光极尽奢华客厅宽敞 巨型吊灯闪耀大理石地板 简约通透设计甚具空间感
影视圈
11小时前
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
时事热话
12小时前
7-Eleven快闪优惠！7-11便利店一连四日全单8折 指定分店购物满额即享折扣
7-Eleven快闪优惠！7-11便利店一连四日全单8折 指定分店购物满额即享
生活百科
9小时前