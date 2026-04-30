Visa Agentic Ready在港推出 验证AI代理交易 中银、汇丰、渣打首批参与计划

Visa宣布在港推出「Visa Agentic Ready」计划，以迎接代理式商务（Agentic Commerce）时代。首阶段「Visa Agentic Ready」将集中发卡机构的准备工作，为发卡机构提供一套完善的测试流程，在符合商用标准和受控的环境下测试、验证，并深入研究由 AI 代理触发的交易。 首批参与计划的发卡机构包括中银香港、星展香港、恒生、汇丰、Reap、渣打香港，以及众安银行。

探讨不同场景代理式支付

该公司指，「Visa Agentic Ready」藉Visa核心网络功能，结合代币化技术（Tokenisation）、身份验证、风险管理及授权机制，探讨在不同应用场景中实现可靠的代理式支付。Visa 香港及澳门区董事总经理梁普宁表示，愈来愈来多费者利用用 AI 代理作出日常决策及完成支付，为发卡机构及支付生态系统伙伴带愈新机遇。「Visa Agentic Ready」促进发卡机构、科技供应商及平台之间的互通性，推动代理式商务更快、更有信心地迈向规模化应用。

建基现有网络及安全机制

梁普宁又指，Visa将透过提供一套有系统的衔接方案，以及一个建基于现有网络、安全及控制机制的标准化环境，让合作伙伴毋须重整现有支付基础设施，亦能顺用落实 AI 代理支付，并在消费者行为持续演变下，提供流畅且可信赖的支付体验。