太兴针对「五一」游客提前部署 计划年内推两个新品牌

五一黄金周将至，太兴（6811）副主席陈淑芳指，已针对假期游客到访完成提前部署。她提到，五一假期相较复活节，港人外游减少，而内地及东南亚游客增加，目标假期间业绩实现中高单位数字增长，将对游乐区如山顶、启德等店铺「重兵」排班。

陈淑芳透露，集团正「秘密练兵」，计划今年推出两个新品牌，瞄准百余元至二百元价位的休闲消费市场，契合当前经济回暖下的消费升级需求。

「优化门店」提升效益

在门店运营方面，陈淑芳直言「未必加舖」，称集团并非单纯追求新店数量，而是聚焦「优化门店」提升效益，如透过优化分店位置，增强客群触达率。她又指，集团每年对约两至三成门店进行翻新升级。

首季同店中高单位数增

陈淑芳指，香港气氛正复苏，翻台率及消费均提升，首季大部分香港分店同店销售实现中高单位数增长，旗下太兴APP更有效降低推广成本，去年集团广告费用占比仅约0.9%，按年降低0.1个百分点，目前APP注册会员达34万，成为外卖自取、到店消费的重要入口，去年香港地区外卖业务营收已达6亿元。

租金方面，陈淑芳笑言，「有人流的商场不愁租」，现时集团租金占营收比例为14.8% ，凭借品牌影响力与客流带动能力，部分门店租金维持持平，部分则争取到免租期用于翻新工程，进一步优化成本结构。

