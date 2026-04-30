Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

汇丰/中银/渣打维持最优惠利率5%不变 金管局称美息走向存不确定性 吁管理利率风险

商业创科
更新时间：12:09 2026-04-30 HKT
发布时间：12:09 2026-04-30 HKT

美国联储局于本港时间周四凌晨2时公布议息结果，宣布维持利率于3.5至3.75厘不变，符合市场预期。汇丰银行今日（30日）中午宣布维持港元最优惠利率（P）于5厘不变。汇丰对上一次于2025年10月31日调整最优惠利率，当时减息12.5点子。同时，汇丰给予港元储蓄存款户口的利率将会维持不变。

中银香港宣布港元最优惠利率及活期储蓄存款利率维持不变，分别为年利率5厘及 0.001 厘。

渣打香港亦宣布，港元最优惠贷款利率维持不变于年利率5.25厘，港元储蓄户口利率亦维持不变。

金管局：油价高企对通胀影响有待观察

金管局今早回应议息结果时表示，联储局维持息率不变的决定符合市场预期。市场普遍认为，美国未来货币政策走向存在较大不确定性，取决于通胀走势和就业市场情况，特别是中东地区局势持续紧张令油价高企，对美国通胀的影响仍有待观察。
　　 
香港方面，货币及金融市场保持有序运作。港元拆息在联系汇率制度下整体上趋近美元息率，而较短期限的拆息就同时受本地市场港元资金供求影响，例如季节性因素及资本市场活动。
　　 
美国未来息率走向存在不确定性，对香港的利率环境亦会有所影响，市民在作出置业、投资或借贷决定时，需充分考虑及管理利率风险。金管局会继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。

相关文章：美国议息｜联储局维持利率不变符预期 普徕仕料美延至第四季才减息 能源价格成关键
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
96岁「美艳亲王」罗艳卿现身寿宴 巨型镶钻翡翠套装雍容华贵 曾揭「悭出一条街」致富之道
影视圈
23小时前
星岛申诉王| 70后中女高调晒约会豪食$3200大餐 「埋单侠」现身回应 结局大逆转
申诉热话
20小时前
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
京东MALL香港首店插旗湾仔！占地约3万呎 门市睇完实物再落单 官方：即场试清楚先买
时尚购物
21小时前
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝前夕 网民发现「必胜Bug」？高人：多一个人咁谂就输｜Juicy叮
时事热话
3小时前
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
谢贤激罕现身太平山顶 89岁坐轮椅消瘦冇牙扎马尾仍然型仔 亲民零架子显巨星风范
影视圈
4小时前
星岛申诉王｜开箧忘记密码 网上教奇招自救 记者实测「无码解锁」行李箱神技
02:40
星岛申诉王｜开箧忘记密码网上5种方法自救 记者实测「无码解锁」行李箱
申诉热话
5小时前
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
周润发跑步被指瘦到脱相 一原因影响肌肉显苍老 外貌不敌同期一男星
影视圈
18小时前
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官狠批行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
六旬厨师强奸淫辱二奶女儿7载重囚18年 官痛斥行为堕落可耻 二奶为生活稳定竟无视女儿求助
社会
23小时前
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
东张西望｜待嫁貌美港女「美容变毁容」  全面红肿流脓影响视力  美容师老公狂侮辱：报警啦
影视圈
15小时前
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
巴士「路口党」筑长蛇阵被轰自私 拣位自由惹议 网民教一句「咒语」即破解｜Juicy叮
时事热话
23小时前