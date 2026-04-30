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亚马逊AI数据中心支出再加码 云业务收入增长3年最快

商业创科
更新时间：10:16 2026-04-30 HKT
发布时间：10:16 2026-04-30 HKT

亚马逊（Amazon，AMZN）第一季度的数据中心扩建支出超过市场预期，推动其云业务收入逾三年来最快增长。亚马逊盘后股价升约2.7%。

截至3月31日的过去一年，该公司在物业和设备上的支出达到1,510亿美元，较上年同期增加579亿美元。而云服务AWS在2026年首三个月收入376亿美元，按年增长28%，为2022年第二季度以来最快增速。AWS占亚马逊收入约五分之一，贡献大部分营业利润。

销售合约积压金额达3640亿美元

亚马逊执行长Andy Jassy在电话会议上直言，人工智能实验室目前在运算资源上的花费已经达到惊人的程度。据彭博报道，管理层在电话会议中指出，亚马逊主要来自AWS客户、预计在未来季度转化为销售的合约积压金额达到3,640亿美元，较一年前增长93%，而这数字尚未包含 Anthropic最近的采购承诺。

Jassy强调亚马逊作为人工智能服务基础设施建设者的地位，同时也为其他探索该技术的企业提供支持。他表示，亚马逊的Trainium系列定制AI晶片拥有「超过 2,250 亿美元的收入承诺」，据报其中很多已承诺供应给OpenAI和Anthropic。上周该公司又宣布获得Meta的数十亿美元承诺，将使用其通用晶片Graviton。Jassy称，在AI与CPU工作负载方面，没有人比AWS拥有更好的晶片组合。

今年承诺投入约2,000亿美元

另外，亚马逊承诺今年将投入约2,000亿美元，比2025年增加56%，主要用于数据中心，包括为AI服务定制的设施。第一季度资本支出激增78%，达432亿美元，超过分析师预期。值得留意是，这笔支出使亚马逊过去12个月的自由现金流在季度末降至12亿美元，而一年前为 259 亿美元。

亚马逊今年首季收入按年升17%，至1815亿美元，高于预期的1772亿美元，期内营业利润升至约239亿美元，上年同期为184亿美元。电商业务仍是亚马逊收入最大来源，该公司继续推动提升配送速度。首季度线上销售增长12%，至约643亿美元，高于预期的627亿美元。至于广告收入则增长24%，至172亿美元，高于预期的169亿美元。投资者密切关注广告业务的增长率，因为这有助于提升电商业务的盈利能力。
 

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