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联储局主席鲍威尔：届满后暂留任理事 特朗普嘲「因无人要他」

商业创科
更新时间：03:39 2026-04-30 HKT
发布时间：03:39 2026-04-30 HKT

美国联储局周三（29日）议息后宣布维持利率不变，然而市场焦点全落在主席鲍威尔（Jerome Powell）身上。这场在其5月15日任期届满前的最后一次记者会，演变成一场捍卫机构独立性的宣言。鲍威尔正式宣布，卸任主席后将继续留任联储局理事，直到司法部对他的法律调查其彻底结束为止，他直言政府的法律攻击「前所未有」，令他「别无选择」只能留守。

坚守理事席位至调查终结

鲍威尔在记者会上明确表示，虽然欢迎司法部早前宣布撤销对他的刑事调查，但由于司法部仍保留「若有刑事转介可重启调查」的可能性，他决定在5月15日主席任期结束后，继续行使理事职权，直至事情获得圆满解决。

鲍威尔卸任主席后将继续留任联储局理事，直言政府的法律攻击「前所未有」，令他「别无选择」只能留守。路透社
鲍威尔卸任主席后将继续留任联储局理事，直言政府的法律攻击「前所未有」，令他「别无选择」只能留守。路透社
鲍威尔强调，其留任是为了捍卫联储局113年来的核心价值——独立性。路透社
鲍威尔强调，其留任是为了捍卫联储局113年来的核心价值——独立性。路透社

他坦言：「我原已计划退休，但过去三个月发生的事情（法律诉讼），让我别无选择，只能留下来。」鲍威尔强调，其留任是为了捍卫联储局113年来的核心价值——独立性。他直指政府采取的法律行动在局史上闻所未闻，且威胁持续，担心这些攻击正「重创」这个机构，危及货币政策不受政治干预的底线。

分析指为阻断特朗普安插人选空间

根据联储局章程，鲍威尔的主席任期虽届满，但他作为理事的任期最长可至2028年1月。外界分析，鲍威尔此举具有重大战略意义。若他彻底离开联储局，总统特朗普除了任命沃什（Kevin Warsh）接任主席外，还将获得一个额外的理事提名名额。鲍威尔选择「占位」留守，实际上限制了白宫进一步渗透联储局决策层的空间。

鲍威尔承诺，在沃什宣誓就职后，他将以「低调理事」的身分行事，强调「主席只有一个」，不会干预新主席的运作，「不会做影子主席」。

相信继任人沃什能抵御政治压力

同日，特朗普提名的主席接头人沃什已获参议院银行委员会通过提名。被问及是否相信沃什能抵御来自特朗普的降息压力时，鲍威尔表示肯定，并指沃什在听证会上的表述非常有力，「我相信他的话」。他预计两人的交接将会是非常正常且标准的程序。

对于鲍威尔留任理事，总统特朗普嘲讽地说，因为鲍威在其他地方找不到工作。他说：『 「太迟先生」鲍威尔想留在联储局，因为他在其他地方找不到工作——没人想要他。『』

财长：留任有违传统

美国财长贝森特表示，即将卸任的联储局主席鲍威尔若留任联储局理事，将是非同寻常的。对于一个一直强调规范的人而言，他单方面的决定却与传统背道而驰。 凯文·沃什将以明确的责任制度、有效的管理机制以及稳健的政策制定，为联储局带来新气象。

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