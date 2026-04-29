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欧洲家族办公室避险东移 香港成连接欧亚资本枢纽

商业创科
更新时间：21:03 2026-04-29 HKT
发布时间：21:03 2026-04-29 HKT

地缘政治风险加剧及欧洲税务环境趋紧，促使欧洲家族资本加快东移。投资推广署去年9月赴米兰与当地家族企业建立联系，上月意大利多个家族代表亲临香港出席「裕泽香江」高峰论坛，双方互动显著升温。

意大利私募平台Clessidra代表Giulio Pesenti表示，旗下投资组合多为外向型企业，亚洲是业务增长的下一站。他认为香港的结构性优势在于促进金融、商业及文化的双向交流，对追求长期合作的欧洲家族而言，香港提供了完善制度与基础设施。他更指香港的「耐心资本」与「跨代传承」文化底蕴，令对话充满实质意义。

总部位于米兰的家族办公室Octagon Capital首席执行官Chiara Verderio与新一代成员Alessandro Rovati指出，香港处于独特交汇点，拥有世界级资本市场及受东西方信任的监管框架，并能直接连通全球最具活力的医疗保健市场。他们强调，欧洲具备研发与临床试验优势，亚洲则有规模与速度，香港是两者平等交汇的最佳桥梁。Alessandro更表示有意每隔一个半月来港一次，Chiara亦对在港设立办公室持正面态度。

投资推广署表示，随著意大利代表团访港圆满结束，双方将从对话迈向实质落地合作，进一步巩固香港作为家族办公室枢纽的地位。
 

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