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证监会推小红书官方帐号 用「水鱼」为核心宣传 分享防骗警示

商业创科
更新时间：16:41 2026-04-29 HKT
发布时间：16:41 2026-04-29 HKT

证监会今日（29日）宣布，正式推出其小红书官方帐号，进一步扩展网上宣传渠道，以加强与公众的沟通和互动。

证监会表示，希望透过小红书平台，将监管工作的最新动态和适时的投资者警示，分享给香港市场中更广泛的投资者社群。同时，鉴于接获涉及诈骗的投诉个案有上升趋势，且手法日益复杂，该新平台亦将成为加强证监会多元化投资者教育工作的另一工具。

去年接获诈骗案升39%

事实上，去年证监会接获898宗诈骗个案，较2024年上升39%；而2026年第一季，相关个案数字为222宗，其中损失最严重的单一个案涉及金额逾2,000万元。

证监会秘书长兼首席管治总监杨国梁表示，随著投资骗案越趋多变复杂，证监会必须采取积极主动且跨平台的沟通宣传策略，以更有效地与公众联系。他续指，开通小红书官方帐号可接触广大的投资者社群，分享清晰、适时且浅白易明的防骗警示及其他监管资讯，并希望以更生动的方式发放信息，从而提升广大投资者的认知和警觉性。

用趣味性手法传递资讯

此外，证监会旨在善用小红书不断增长的用户群，以轻松且具趣味性的手法传递重要监管资讯，尤其为了增强公众对投资诈骗的防范意识，防骗内容将以证监会「咪做水鱼」宣传活动的主角「水鱼」为核心，借此提醒投资者对「好得令人难以置信」的投资机会保持警惕。

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