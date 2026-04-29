迷策略扩收藏卡业务 宝可梦及球星卡为核心 伙PokeColor拓中外市场

迷策略（MemeStrategy，2440）宣布全面扩展收藏卡业务，以宝可梦及球星卡为核心，打造集供应、VIP买卖、二手鉴定、拍卖、保管及IP联名发卡于一体的全方位生态圈。公司亦与内地卡牌龙头卡乐（PokeColor）达成战略合作，共同开拓内地及海外市场。

陈展程：完整产业生态是关键

迷策略及旗下Grade10行政总裁陈展程表示，完整产业生态是行业发展关键，合作将藉电商、活动及展览提升行业透明度与全球流通效率。事实上，近年迷策略积极布局，于2025年9月收购评级与展览品牌Grade10；今年1月与Crown Fine Art推出Grade10保管库，结合区块链实现数字化认证；随后推出Grade10 AI搜寻平台，并发行全球首只宝可梦卡牌代币化基金，将高评级藏卡打造成机构级资产。

陈展程指出，专业评级是行业核心。全球主流评级机构中，美国BGS黑标为业内最高评级，需细项全满分，市价可达普通PSA 10的3至50倍。另一美国公司PSA已收购BGS，行业整合加速。

港澳单卡成交价迈向亿元水平

数据显示，全球收藏卡市场规模预计由2024年158亿美元增至2030年235亿美元。港澳市场迎来爆发式增长，单卡成交价已迈向亿元水平。香港细小地域内，PSA评级数量竟与内地整体市场相若，反映藏家消费力极为庞大。

陈展程表示，受惠免税优势与国际地位，香港成为亚洲卡牌核心枢纽，相关企业盈利强劲，更斥资购入实体物业。他指收藏是人类天性，IP与社交媒体带动社群扩大，评级机构以专业认证提升价值，令卡牌成为兼具情感与投资属性的资产。行业专家又指出，市场经历四次浪潮，现处高价旧卡带动的第四轮升浪，全球参与者广泛，波幅降低、保值力增强。卡牌逐渐朝金融化、资产化发展，成为另类投资标的。

伙拍TVB推《正义女神》收藏卡

公司近期携手TVB推出《正义女神》联名收藏卡，融入亲签与稀有度设计，市场反应热烈。未来将拓展至体育、财经等领域，实现「万物皆可出卡」。集团计划在港推出专业保管库、抵押借贷及VIP服务，填补收藏品金融化与高端服务空白。

在今年6月19至21日，迷策略将在湾仔合和酒店举办第5届Grade10 Fest Summer藏卡展，以宝可梦30周年为主题。此外，6月8至9日联同内地伙伴于上海举办卡展。

海外拓展方面，集团计划将卡展品牌推向日本、韩国、新加坡等市场。陈展程表示，亚洲收藏需求强劲，惟日本等成熟市场仍缺乏大型专业卡展，集团拟以源头IP与供应优势切入。未来将加强人流管制与空间规划，发展VIP服务，推动卡牌文化走向大众化与国际化，助力香港成为亚洲卡牌文化核心枢纽。