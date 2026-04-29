京东发文疑似暗讽HKTVmall「孤寒」 推8折优惠抢客

香港科技探索（1137）旗下网购平台HKTVmall早前推出85折大型优惠、且集团副主席兼行政总裁王维基明言「打减价战」及「要睇吓边个先投降」后，内地电商巨头京东亦在社交平台上发文，疑似暗讽HKTVmall「孤寒」。

京东发文指出，「赚咗香港人咁多年钱，竟然只系比85折？咁样真系有啲孤寒」，并指「既然要平，就梗系要平到尽」，同时宣布京东超市推出「日日8折」优惠。

该帖文又提到，「唔使凑够几百蚊，买满100即减20，买满99即可免运费」。

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