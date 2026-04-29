新世界核心区甲厦出租率逾90% 「83永康街」录10宗买卖涉资逾亿

新世界发展（017）宣布，旗下港岛及九龙传统核心商业区的甲级商厦出租率逾90%，其中尖沙咀K11 ATELIER Victoria Dockside出租率达99%。另外，九龙西甲级商厦83永康街近月共录10宗买卖，涉逾1亿元；该项目提供23层写字楼，总建筑面积约44万平方呎。

K11 ATELIER 出租率99%

集团表示，K11 ATELIER Victoria Dockside出租率达99%，租户以高端财富管理、银行、保险等企业为主，占整体可租赁面积逾54%，其中有外资银行承租逾13万平方呎楼面，作为香港总部之用。

至于中环新世界大厦出租率逾91%，租户除了涵盖金融及专业服务行业，同时吸引顶级奢侈时装品牌及医疗健康等行业进驻；而医疗健康行业租户所租用的楼面在一年内增加逾12%，新进驻租户包括运动医学中心、专科治疗中心及一站式综合医疗中心等。

柏傲庄III累售274伙 套现45亿

另一方面，新世界与港铁（066）合作住宅项目柏傲庄III已届现楼，截至4月27日，本月9个销售日累售274伙，套现约45亿元。其中本月两轮以价单形式发售共163个单位，均于开售日即日沽清，最高成交呎价为27,368元。招标出售单位中，实用面积1,269平方呎、四房双套连工作间及洗手间设计的高层B室单位，以成交价逾4,808万元及每呎37,888元创下标准四房单位的成交价及呎价新高。

内地业务方面，上海K11在4月推出两个大型展览于全国首次展出，国风艺术文化类展览《久仰了！大诗人》至今累计录得过万人次参观；另有上海迪士尼乐园10周年特别活动《达菲和朋友们》萌趣展览，相关活动预计新吸纳会员人数按年大增80%。

另外，武汉K11透过举办宠物友好主题展览、人气游戏角色生日会等活动，带动本月人流及销售额分别按年上升27%及14%。受清明节假期与复活节连假带动，深圳K11 ECOAST在假日的日均人流接近10万人次，以餐饮及亲子玩乐体验等店舖生意最突出。广州汉溪K11的人流亦按周增加逾32%，从香港及澳门自驾到访的人次更增长近四。