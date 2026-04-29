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「治癌组织碎化技术公司」HistoSonics登上《时代杂志》 获选十大医疗与生命科学企业

商业创科
更新时间：12:10 2026-04-29 HKT
发布时间：12:10 2026-04-29 HKT

时代杂志选出2026年「十大医疗与生命科学」企业，李嘉诚基金会支持的治癌组织碎化技术（Histotripsy）背后公司HistoSonics上榜。该公司估值约22.5亿美元，于2025年10月筹集了2.5亿美元，用于拓展国际市场并进行其他癌症类型的临床试验。

HistoSonics由美国密西根大学徐蓁教授共同创办，而Histotripsy是一种无需手术、放射治疗或针刺消融，即可摧毁肿瘤的创新医疗方法，其研发的Histotripsy组织碎化系统利用聚焦超音波脉冲靶向并液化肿瘤，同时保护周围组织。

全球3000患者已接受组织碎化治疗

美国食品药物管理局（FDA）于2023年10月批准了该系统，香港卫生署则于2025年9月把仪器表列「医疗器械行政管理制度」，并指出经审评后，当局认为系统安全、品质性能符合生产商所声称的原拟用途。

迄今为止，全球已有约3,000名患者接受组织碎化治疗，当中香港是美国以外最早引入该技术的城市。

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