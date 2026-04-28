中国平安一季度净赚250亿 降7.4% 寿险新业务价值升20.8%

中国平安（2318）公布2026年第一季度业绩。期内营运利润407.8亿元（人民币，下同），按年增长7.6%；惟净利润250.22亿元，按年下跌7.4%，主要受投资短期波动扩大拖累。首季营业收入2384.77亿元，按年下降7.1%。截至3月底，归属股东权益10183.1亿元，较年初增1.8%。

寿险新业务价值增两成

寿险及健康险业务仍是核心支撑。期内板块营运利润296.96亿元，按年增长6.4%；新业务价值155.74亿元，增长20.8%。惟按首年保费计算的新业务价值率23.5%，按年下降4. 8个百分点。截至3月底，个人寿险代理人33. 2万人。银保、社区金融等渠道对新业务价值贡献占比按年提升6.8个百分点。

产险综合成本率优化 银行营收及利润双增

产险方面，首季原保险保费收入909.51亿元，增长6.8%；综合成本率95.8%，优化0. 8个百分点。非机动车险保费375.14亿元，增长19.5%；新能源车险保费提升16.1%。惟产险营运利润28.15亿元，下降13.4%。

平安银行首季营收352.77亿元，增长4.7%；净利润145.23亿元，增长3.0%。不良贷款率1.05%，拨备覆盖率219.59%。

投资受压 医疗养老持续落地

投资端，截至3月底保险资金投资组合规模6. 55万亿元。非年化综合投资收益率0.2%，按年下降1.1个百分点；非年化净投资收益率0.8%，微降0.1个百分点。

医疗养老方面，首季健康险保费超473亿元，其中医疗险243.5亿元，增长6.4%。累计超29万名客户获居家养老资格。北大医疗集团首季营收13.27亿元，平安健康营收11.59亿元。