中海油今年首季纯利升7.1% 产量再创历史新高 中东局势对公司整体营运影响不大

中海油（883）公布截至今年3月底止的首季业绩，录得纯利391.4亿元（人民币，下同），按年增加7.1%；基本每股收益0.82元。期内营收1160.79亿元，按年升8.6%，其中受油价与油气销售上升的影响，首季中海油油气销售收入约970亿元，年增9.9%。

首季资本支出增19.1% 维持原定全年资本开支不变

期内由于勘探井、调整井工作量的加速部署及产能建设的提速，资本支出约330.2亿元，按年增加19.1%。中海油董事会办公室主任曹焱表示，公司资本支出预算严格基于具体项目，而项目推进则取决于公司发展策略及对中长期油价的预测。截至目前，公司并未调整今年全年资本开支预算的计划。根据中海油早前公布，2026年全年资本支出预算为1120至1220亿元。曹焱还说，目前公司在伊拉克和阿联酋有少量项目权益，当地员工人身与财产安全均有保障，中东局势对相关油田产量有一定影响，但对公司整体营运影响不大。

国际油价波动对原油生产商有利

今年首季，中海油桶油主要成本为28.41美元，按年升5.1%，成本竞争优势持续巩固。同时平均实现油价为75.92美元每桶，按年上升4.5%；平均实现气价为7.69美元每千立方英尺，按年下跌1.2%。勘探开发部总经理高阳东表示，成本优势始终是集团核心竞争力之一，集团坚持油气田全生命周期管理概念，透过技术创新与管理提升双轮驱动，持续巩固成本领先优势，包括聚焦大中型整装油气田，提升单井发现储量效率，从源头管控成本等，未来将继续坚持增储上产与降本增效并重，以自身发展的确定性应对外部油价波动的不确定性。

财务部总经理王宇凡补充说，第一季受中东局势影响，国际油价波动较大，国内原油销售价格参考布兰特现货油价，而海外销售则依据产地分别挂靠布兰特、杜拜、阿曼及WTI等国际基准油价，当前市场现货价格相对期货呈现升水，对集团作为原油生产商反而有利。

维持原定全年产量目标不变

另外，2026年第一季度，中海油实现净产量2.05亿桶油当量，年增8.6%，再创历史新高。其中，中国净产量1.4亿桶油当量，较去年同期上升7%，主要得益于垦利10-2等油气田的贡献；海外净产量6510万桶油当量，按年上升12.3%，主要得圭亚那Yellowtail等油气田的产量贡献。中海油今年全年的产量目标是7.8亿至8亿桶油当量。曹焱说，公司年度产量目标是综合考量内部规划节奏、产能建置进度等因素制定，随著公司规模扩大，需弥补的自然递减量和实际增长基数持续增大，产量成长趋于温和，这是大型油气企业发展的规律现象，另外全年仍需统筹考虑常规停产检修计划、下半年台风等不可控因素影响，因此目前维持原定全年产量目标不变。

预计中东冲突结束后国际油价中枢或将较冲突前上移

早前国际能源署大幅下调全球石油需求预期。曹焱表示，国际原油价格受宏观经济、供需格局、地缘政治、货币政策及金融市场等多重因素共同影响，长期看供需基本面为决定油价的根本因素。在全球能源转型背景下，中国经济稳健和持续增长的支持下，将为全球的能源需求提供坚实基础，有力支撑全球原油价格，有助于市场长期平衡。他续指，当前中东局势反复多变，对全球能源市场造成持续扰动，短期内将有加剧油价不确定性，综合各机构预测，估计2026年上半年布伦特均价预计为85至90美元/桶，全年为75至85美元/桶，预计中东冲突结束后，国际油价中枢将较冲突前上移。