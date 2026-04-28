ShopBack伙拍国泰 1元现金回赠换7里数

奖赏及支付平台ShopBack宣布与国泰（293）合作，推出现金回赠转换里数的全新功能。香港用户现可于ShopBack平台内直接将累积的现金回赠转换成「亚洲万里通」里数，将日常网购消费转化为旅游奖赏。

ShopBack东亚地区总经理尹子良表示，随著消费者愈来愈重视日常消费所带来的价值，将购物回赠与旅游奖赏结合将更贴近生活需要， 亦成为极具弹性且吸引的奖赏方式，今次合作不再限于直接提现，而是让用户有更大的自由度去选择最适合自己生活方式的奖赏。

为用户实现利益最大化

ShopBack指，是次合作充分体现ShopBack致力为用户实现利益最大化的承诺，不但为香港消费者创造更流畅便捷的购物体验，亦提供更多灵活运用现金回赠的方式，用户现可按HKD 1现金回赠转换7「亚洲万里通」里数的比例进行转换，加快累积里数兑换机票、舱位提升以及国泰生态圈内其他旅游奖励的进程。

结合日常消费与旅游奖赏

亚洲万里通总经理许佩渝表示，是次合作透过结合日常消费与旅游奖赏，为香港用户带来崭新的里数累积方式。

ShopBack表示，此次合作标志将透过提供更个人化、贴近生活方式的转换选择，将网上购物与旅游奖赏计划紧密连结起来。