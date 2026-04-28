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小米MiMo-V2.5系列模型全球开源 同步推「百万亿Token激励」

商业创科
更新时间：13:40 2026-04-28 HKT
发布时间：13:40 2026-04-28 HKT

小米集团（1810）宣布，旗舰大模型MiMo-V2.5-Pro及全模态模型MiMo-V2.5正式全球开源，并同步推出MiMo Orbit计划，涵盖「百万亿Token创造者激励计划」及「Agent生态共建计划」，全球开发者即日起可直接获取模型权重进行本地部署及二次开发。

大幅降低开发者使用门槛

MiMo Orbit计划包含两大组件，其中「百万亿Token创造者激励计划」面向全球AI用户，计划于30天内发放合共100万亿免费Token，大幅降低开发者使用门槛；而「Agent生态共建计划」面向全球Agent框架团队，提供限时免费模型接入服务，以规模化补贴快速扩大MiMo开发者生态。

MiMo-V2.5-Pro于开源首日即完成与亚马逊云科技（AWS）、阿里平头哥、AMD、百度昆仑芯、燧原科技、沐曦及天数智芯等多家主流芯片厂商的深度适配。MiMo-V2.5系列亦同步完成SGLang及vLLM两大主流推理框架的Day 0适配，确保全球开发者可于开源首日即时投入部署。

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