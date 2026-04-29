香港迪士尼Olaf机械人迎黄金周 动画师伙工程师亲手编程 黄仁勋扬言「具灵魂实体AI」

一部由华特迪士尼幻想工程与英伟达（Nvidia）联手打造的Olaf机械人，今年3月曾在GTC大会压轴环节与黄仁勋同台亮相，一句「这是具备灵魂的实体AI」，标志Physical AI时代正式来临。不到两个月，这部「雪人」机械人将于5月上旬正式进驻香港迪士尼乐园度假区魔雪奇缘世界，成为园区20周年庆典压轴部署之一。香港迪士尼营运副总裁祈力德（Alex Clifton）接受《星岛头条》访问时表示，特意选择在黄金周前推出，是希望让「尽可能多的宾客」与这位新朋友见面，把握假期人流高峰。

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黄金周登场 瞄准假期人流

香港迪士尼（港迪）昨日（28日）公布了2025财政年度收入按年跌1.2%至86.94亿元，但是2005年开幕以来第二高；入场人次750万，同样是历年第二高。面对今年五一黄金周的全年关键档期，港迪更推出新招「Olaf机械人」吸客。Alex Clifton指出，Olaf于5月上旬亮相，正值20周年庆典最后阶段（至6月7日），配合「快乐同游」门票优惠，旨在最大化承接假期人流。他透露，除Olaf外，黄金周期间园区将继续呈献城堡舞台表演、无人机汇演「迪士尼星梦光影之旅」，以及与香港芭蕾舞团合作的Duffy系列节目，形成「新旧IP联动」的档期布局。

据港迪介绍，Olaf由华特迪士尼幻想工程研发部门打造，属下一代自走式机械人角色，可在魔雪奇缘世界内自由漫游，与宾客进行沉浸式互动。有别于传统定点人偶表演，Olaf会由「阿德尔居民」陪同，在森林区域不定时现身，主动与游客聊天及合影。Alex形容，宾客可「蹲下来与Olaf聊天，让他带来惊喜和欢乐」，这种低角度、近距离的互动设计，显然瞄准家庭客及年轻消费群。

非一般机械人 保留Olaf标志

华特迪士尼幻想工程首席研发工程师Dawson Dill透露，Olaf基于Nvidia Warp框架及Newton开源物理模拟框架开发，采用强化学习技术，在模拟环境中训练数千小时，将人类原本需要数年才能掌握的行走技能压缩至数天完成。更重要的是，系统特别保留了Olaf「雪球双脚摇摆行走」的标志性姿态，而非追求一般机械人的高效平衡。

Dawson强调，Olaf的动作设计并非单纯由工程师完成，而是与华特迪士尼动画工作室深度合作，由曾在原版《魔雪奇缘》电影中负责Olaf动画的Hyrum Osmond及Darrell Johnson亲自参与，「编程到他运作的核心方式中」。此外，Olaf的配音沿用电影原版Josh Gad的预录对白，确保游客听到的是「真正的Olaf」。

强调安全至上 正努力学广东话

对于机械人与游客近距离互动的安全性，Alex Clifton强调「安全至上」是迪士尼每一个设计选择的基础，「这些是你能拥有的最安全的体验之一」。Dawson则指出，开发Olaf的最大挑战在于「让技术退居幕后」，当游客与Olaf见面时，不应意识到面前是一台机械人，而应感觉是「与认识并喜爱的角色进行情感交流」。

目前Olaf以英语互动，但现场设有传译员协助普通话及广东话宾客。Dawson笑言Olaf正在努力学习广东话，「但我知道这是一门非常难学的语言」。

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